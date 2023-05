Esquerda Unida dice que eliminará los contratos a dedo

Esquerda Unida anuncia que, de llegar al gobierno, cambiará la forma de contratación para eliminar los contratos da dedo. Para el candidato de esta formación, Juan Fajardo, el excesivo uso de este sistema es la "antesala da corrupción".

En este sentido, el alcaldable destaca que, según la Intervención municipal, el setenta por ciento d elos contratos que se hacen para comprar material, cubrir servicios o realizar obras se hacen por la vía de la adjudicación dirercta. Según los últimos datos disponibles, explican desde EU, que son de 2021, el gobierno local "adxudicou de forma directa 12.000.000 de euros dos 18.000.000 totais que tiña orzamentado".

Fajardo también denuncia la falta de transparencia, dice, del gobierno local y la ejemplifica en el hecho de que, a día de hoy, "non teña feito nin a liquidación do ano 2022 nin o balance de contas correspondente ao exercicio económico pasado".

Para el candidato de EU los datos explican claramente "cal é o sistema de goberno que aplica Varela, mediante contratos menores que non teñen ningún contraste e que poden ser decididos por capricho ou por amiguismo". El candidato se compromete a "mudar por completo este sistema, que favorece a corrupción" y en el que, dice, "non hai unha igualdade e unha transparencia para toda a cidadanía".

En este sentido, Fajardo considera que la contratación directa debe quedar limitada, de forma excepcional, "a casos de premuranas necesidades ou urxencia".

Esquerda Unida ve necesario cambiar las formas con las que se comporta el COncello en relación con los vecinos y define la actitud de Varela como "absolutista". Por ello, defienden el establecimiento de un mecanismo "claro e transparente" que no puede ser, dice, el de "facerse ou non co teléfono do responsable do servizo do turno ou chamar aos amigos para facer obras, un modelo caciquil que debería estar desterrado dos comportamentos políticos no século XXI".

Esquerda Unida acaba de mantener reuniones con los vecinos de Rubiáns y con otros colectivos de la parroquia así como un encuentro festivo en el bar La Francesa.