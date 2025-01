Esquerda Unida de Vilagarcía exige un "cambio de rumbo" en el VaiBike

El grupo municipal de Esquerda Unida de Vilagarcía reclama un "cambio de rumbo" en la gestión del VaiBike, tras el "desastre" de las cifras, dice, que la concejala de Mobilidade, Paola María Mochales, dio durante el Pleno de ayer. "Así, unha utilización de unha bicicleta cada media hora de media anual supón un fracaso que necesita unha revisión profunda do servizo", señala Juan Fajardo, portavoz de la formación.

En este sentido, con el objetivo de recupera rel servicio que "ten un obxectivo inicial interesante", dice Fajardo, que va a proponer al gobierno local la reducción de la tarifa anual a un precio simbólico de diez euros, "xa que como dixo a concelleira do Pleno, este servizo non busca a recadación senón prestar un servizo público que permita reducir a emisión no conxunto do concello".

Además, para hacer el VaiBike "máis efectivo" es necesario, señala EU, que "de forma inmediata se mellore o estado do mesmo, dende o arranxo das estacións, que en algún caso continúan sen funcionar correctamente, ata o mantemento correcto e diario das bicicletas" que, incide, en algún caso "presentan un enorme deterioro o que impide e fai menos atractivo o seu uso".

EU también muestra su apuesta por recuperar el aparcamiento de bicicletas municipal y recuerda que las del proceso anterior están "hoxe abandonadas nalgún lugar do Concello", por lo que reclama que se arreglen y se oferten mediante alquiler anual "ás persoas que o soliciten", priorizando a las que tienen menos recursos que "poderían acceder a este sistema de forma gratuita".