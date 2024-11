Esquerda Unida de Vilagarcía se opone a “malgastar” medio millón de euros en la “ocorrencia” de las farolas del Paseo

El grupo municipal de Esquerda Unida se opone a “malgastar” 550.000 euros en la “ocorrencia” de las farolas de diseño exclusivo en el Paseo Marítimo. “Boa parte do patrimonio presenta un estado ruinoso”, asegura el portavoz de la formación, Juan Fajardo, que pone como ejemplo la Casa Jaureguízar, el Balneario o el antiguo asilo, por lo que cree que el nuevo anuncio “demostra o desnorte do bipartito que goberna Vilagarcía”.

Para EU, la renovación de las farolas es un “despilfarro” y señala que las actuales “funconan, poden gustar máis ou menos, pero son operativas, polo que non parece urxente ningunha actuación que non sexa renovar o tipo de sistema de iluminación por outro con menos gastos enerxético”. Además, la formación considera que los fondos europeos de Resilencia que “deberían ser utilizados en atallar algúns dos problemas máis graves de Vilagarcía: O acceso á vivenda”.

En este sentido, Fajardo incide en que durante estos tres mandatos el gobierno de Varela “leva investido cero euros en políticas de acceso á vivenda” ya que “prefir continuar malgastando en ornamento”. El anuncio se produce, además, “no mesmo momento no que o goberno acaba de incrementar o recibo do lixo nunha cifra anual similar a esta proposta, o que demostra que non era necesario sangrar á veciñanza”.

Fajardo defiende que “seguramente a noa praia necesite outros investimentos máis prioritarios” pero ve “aínda máis incomprensible” que el gobierno local actúe sobre una franja “que non lle corresponde, cando esta é precisamente a escusa normal de Alberto Varela cando non acomete un gasto social ou de servizos básicos. É dicir, non se inviste en servizos sociais porque non compete, pero si en farois que non competen ao goberno local. Inaceptable e inadmisible”.