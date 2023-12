Estas son las nuevas calles del centro de Vilagarcía que el PMUS plantea peatonalizar

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Vilagarcía (PMUS) contempla la peatonalización de casi una decena de calles más en el centro urbano de la localidad. Una actuación que figura en el documento técnico y que se ejecutaría en dos fases. La primera de ellas afectaría directamente a la calle Fariña Ferreño, a la Santa Eulalia y a la travesía Arcebispo Xelmírez. En la segunda etapa se actuaría en otros puntos como Conde Vallellano, calle Arapiles, Gumersindo Nartallo, Cervantes y una parte de la calle San Roque. Esta fase también afectaría a Edelmiro Trillo que, en todo caso, sí dejaría acceso para el parking que hay en Praza de España. Los residentes con plazas de garaje también podrían circular por las vías antedichas, como ya ocurre en otras calles que fueron peatonalizadas en los últimos años.



Los técnicos que redactaron el PMUS justifican esta intervención en que el tramo urbano formado por el triángulo de calles que hay entre Edelmiro Trillo, San Roque y la avenida Rodrigo de Mendoza es la pieza que falta en el centro de la localidad. Entienden que todas esas calles reúnen las condiciones y características para convertirse en una zona libre de la circulación de vehículos. Eso sí, a día de hoy en todas esas calles hay aparcamientos que no solo los residentes, sino también aquellos que acuden a Vilagarcía a hacer compras o a trabajar, utilizan día sí y día también.



En materia de aparcamiento –en todo caso– una de las zonas más afectadas en caso de llevarse a cabo las propuestas que se plantean en el PMUS es la de la plaza de Doutor Carús. Este espacio ubicado muy próximo a la zona comercial y a escasos metros de la Praza de Abastos y de A Peixería es usado habitualmente como aparcamiento libre y gratuito. En el PMUS se propone que este espacio sea peatonalizado, dado que es la última plaza del centro por la que todavía hay uso de vehículos de motor. Entienden los técnicos que es una plaza infrautilizada para el uso ciudadano y para, simplemente, “estar” porque está siempre ocupada por vehículos. De hecho en ella hay capacidad para unos 40 coches. La propuesta en este punto también habla de la avenida da Mariña planteando que ese vial (en el tramo que hay justo por detrás de los juzgados) o bien se mantenga como fondo de saco (carretera sin salida con posibilidad de dar la vuelta) con aparcamientos o que, directamente, se eliminen todos los estacionamientos que hay y que suman alrededor de 38.



En el PMUS se considera que –peatonalizando las calles señaladas en el centro urbano– se evitará el denominado “tráfico de agitación” que hay en la búsqueda de aparcamientos. De hecho los conductores ya se verían forzados a buscar una plaza en estacionamientos disuasorios como la Finca Douro, Fexdega, A Escardia o la zona TIR. Lo que se expone en el Plan de Movilidad Urbana de Vilagarcía es configurar la ciudad de tal forma que, andando o en bicicleta, se puedan alcanzar puntos de gran afluencia como son la estación de tren, la zona comercial y administrativa y la de equipamientos deportivos y educativos, así como los conjuntos de interés cultural.



Hay zonas en la actualidad que ya contemplan esa posibilidad, como es por ejemplo el entorno de la Praza de Abastos (el más pegado al río de O Con) en donde, no obstante, el PMUS recomienda que se delimite debidamente cuándo esta es usada como espacio peatonal y cuándo de carga y descarga.

Desde el Concello exponen que el PMUS es una hoja de ruta en la que se incluyen una serie de propuestas cuya ejecución no solo depende de la administración local. De hecho hay carreteras que no son de titularidad propia y que, por lo tanto, para actuar en ellas se requiere de autorización. “Ata agora dicíannos que faciamos as cousas sen planificalas. Agora que existe un documento que non só avala o que vimos facendo, senón que establece o camiño a seguir no futuro, esperemos que non nos atopemos con que tampouco están dacordo cun documento que foi participativo como poucos neste concello”, dicen desde el gobierno local.



Apuntan que en estos momentos se está analizando la propuesta elaborada por la empresa GEA 21 tanto por el propio ejecutivo como por los partidos de la oposición. Paso previo para que el documento –que admite sugerencias– sea elevado al Pleno. Será, como dicen desde Ravella, la “folla de ruta da mobilidade para a próxima década” en la capital arousana.