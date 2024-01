Estos son los dos premios a los que opta Revenidas en el Iberian Festival

El festival Revenidas, que se lleva a cabo en Vilaxoán, es el finalista en dos categorías de los prestigiosos premios Iberian Festival Awards, 2024. Los galardones reconocen las contribuciones y logros de los organizadores de este tipo de eventos, así como de otros actores de la industria en España y Portugal.

En concreto, Revenidas es finalista en las categorías de Mejor Festival Lusófono e Hispánico y de Mejor Fotografía del Festival. La gala de entrega de la octava edición de los Iberian Festival Awards tendrá lugar en Granada el 15 de marzo.

El año pasado, Vilaxoán acogió la más multitudinaria de las 20 ediciones de Revenidas, con 25.000 asistentes. El festival consiguió vender sus abonos casi un mes antes de comenzar, gracias a un cartel con gran presencia femenina, con una reafirmada apuesta por la música gallega y con grandes artistas del panorama nacional e internacional, como Ska-P, Desakato, Zoo, Ana Tijoux, Sara Herbe, Panteón Rococó, Los Chikos del Maíz o Rodrigo Cuevas.

Avance del cartel de la próxima edición

Precisamente este último es el protagonista de la imagen que consiguió ser finalista en Mejor Foto. Fue tomada por el fotógrafo principal del festival, Christian Pérez, y en ella puede verse al ganador del Premio Nacional de Müsicas Actuales 2023 entre el público de Revenidas, durante su actuación en septiembre.

Christian Pérez cuenta con una amplia experiencia y es fotógrafo de Revenidas desde hace más de diez años. Retrató a todos los artistas que pasaron por el festival en la última década y a otros muchos a lo largo de toda Galicia. Actualmente, también se encarga de las instantáneas de los conciertos de Dakidarría.

Por otra parte, Revenidas también opta a Mejor Festival Lusófono e Hispánico. En este sentido, destaca su apuesta por la música en gallego, con la presencia de grupos como Arrhythmia, Dakidarría, Fillas de Cassandra, Heredeiros da Crus, Hydn, Lamatumbá, Mondra, Rebeliom do Inframundo, Sheila Patricia, The Rapants, The Skarnivals o Xosé Lois Romero e Aliboria.

El festival está a punto de presentar el primer avance de cartel para su próxima edición que se celebrará del 12 al 15 de septiembre y, como siempre, en Vilaxoán. Los abonos ya se pueden adquirir en la página www-revenidas.com., donde también está a la venta merchandising del evento.