Estos son los resultados de las elecciones a las cofradías en la Ría de Arousa

Cambio de timón en varias de las cofradías de la Ría de Arousa y algunas sorpresas destacadas. Estos son los dos elementos que marcaron una jornada electoral muy intensa para el sector del mar que, desde primera hora de la mañana y hasta bien entrada la noche, seguían atentos el proceso y también el recuento para saber los nombres de aquellos que ocuparán los órganos de los pósitos. Las diferencias han sido palpables entre el margen norte de la Ría y el sur, tanto a la hora de dar a conocer los resultados como en el modelo continuista, o no, en sus pósitos.





Así pues en las cofradías de O Barbanza la continuidad es la tónica general. En Ribeira José Antonio Pérez continuará con total seguridad al frente del Pósito. Una vez más volvió a ganarse la confianza de los socios. “Arrasei”, reconocía muy feliz a media tarde. En A Pobra Enrique Maceiras también se prevé que cuente con los vocales suficientes en la xunta xeral para ser nombrado patrón. “A xente apostou pola continuidade”, indicaba Maceiras tras el recuento. La misma tendencia se experimentó en Rianxo en donde solo hubo votaciones al colectivo de trabajadores y en donde Miguel Ángel Iglesias seguirá al frente del Pósito cuatro años más. Las dudas de si seguirá o no al frente de la Cofradía una vez se completen los siguientes trámites la tenía José Antonio Santamaría en Aguiño. “Hai cambios sustanciales e tiven menos apoios dos que esperaba. Vou barallar e estudiar a cousa a ver. Ábrese agora un período de diálogo”, explica Santamaría.

Donde sí habrá cambio es en Cabo de Cruz al no presentarse a la reelección el anterior patrón, José Manuel Pérez. Eso sí, hay una apuesta por la continuidad dado que algunos de los que formaban parte de su equipo estos últimos cuatro años continuarán en la Xunta Xeral.





Las sorpresas





Los cambios más drásticos se han vivido en el margen sur de la Ría de Arousa. El que fue patrón mayor los últimos ocho años de la Cofradía de Cambados, Ruperto Costa, no repetirá en su cargo ni tampoco ha salido elegido como vocal. Sus afines han logrado solo 11 de los 24 vocales. Tampoco el otro nombre que sonaba como alternativa a su gestión, el de Francisco Miser, ha logrado apoyos. De ahí que el panorama en la cofradía cambadesa quede ahora totalmente abierto. “Voume con tranquilidade. Foi o que se decidiu e non pasa nada”, explicaba Costa tras conocer los resultados.





Otra de las sorpresas se dio en Portonovo, dado que Juan José Estévez tampoco seguirá al frente de la Cofradía. Por pocos apoyos, pero no continuará. Ahora se abre el proceso para determinar quién puede tomar las riendas de este pósito y, de momento, nombres como el de Francisco González ya han anunciado que optarán a ser elegidos.





En el caso de Vilanova la patrona saliente, María José Vales, ya había anunciado hace semanas que no se presentaba a la reelección. Sí lo hicieron miembros de su equipo que –tras analizar los primeros datos– no han conseguido los apoyos suficientes para seguir con su modelo. Lo previsible es, pues, un cambio de timón en la cofradía vilanovesa. Las cosas seguirán más o menos igual en otros lugares como Sanxenxo. Sauro Martínez ha logrado los apoyos para un mandato más. “Cando acabe este novo mandato xa serán 17 anos de patrón, pero aínda hai forzas para seguir”. Martínez confirma que su vicepatrón continuará siendo Hipólito Vallejo, como en el último mandato. En O Grove, salvo sorpresas y tras un muy intenso recuento, Antonio Otero contaría con los apoyos suficientes para seguir al frente de la Cofradía. Algo que también le ocurre a Juan José Rial Millán en A Illa, que fue la última cofradía de la Ría de Arousa en terminar el recuento de los votos emitidos. “Conto con ter os apoios para seguir”, explicaba. En Vilaxoán también se apuesta por la continuidad y seguramente repetirá Joaquín Santos. En Carril José Luis Villanueva arrasó en la lista del sector de parquistas y a priori tiene todas las papeletas para volver a ser patrón mayor. Una cofradía en la que, no obstante, la calma no estará garantizada en el próximo mandato.





El proceso







Tras las elecciones unificadas sigue en marcha el calendario electoral fijado por la Consellería. La proclamación definitiva de los vocales de la Xunta Xeral de cada cofradía será el 9 de noviembre y el día 24 se realizará la proclamación definitiva de los órganos rectores. Los patrones elegidos tomarán posesión al día siguiente, el 25 de noviembre. Según la norma los miembros de la xunta xeral elegirán por mayoría simple y en primera vuelta al patrón o patrona entre los candidatos que se presenten. En ese mismo acto se elegirá entre sus miembros a los vicepatrones primero y segundo. También los vocales de cada cabildo respetando la paridad y la proporcionalidad que se estableció para la xunta xeral. Una vez completada la renovación en las cofradías se iniciará el procedimiento para elegir a los órganos rectores de las tres federaciones provinciales, que serán proclamados de forma definitiva el 19 de diciembre y tomarán posesión de sus cargos el 20. Justo después se sigue con la elección del comité ejecutivo y del presidente de la federación gallega, de la que se proclamarán los órganos rectores el 9 de enero y tomarán posesión el día 10.