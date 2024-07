Estratexia Turística Rías Baixas 61: Un plan a seis años de la Diputación para un turismo sostenible en el que el visitante se sienta como en casa

La Diputación de Pontevedra presentó su nueva Estratexia de turismo, valorada en 45 milloens, con el objetivo de “multiplicar as Rías Baixas” por los 61 concellos de la provincia. El presidente, Luis López, fue el encargado de dar cuenta d elas líneas maestras de este proyecto, que lleva el nombre de Estratexia Rías Baixas Turismo 61. Un documento integrado por cinco ejes y que implica a los municipios, “para que todos sexan parte activa” del destino. “O turista xa non quere vir aquí, quere ser de aquí. E os veciños queremos que os nosos modos de vida sigan a ser respectados, coidados e valorados”, apuntó López en la presentación que tuvo lugar en los jardines del Palacete das Mendoza.



El acto estuvo conducido por la periodista Rocío Padín y contó con la actuación del músico de Catoira Roi Casal. Comenzó con la presentación de la estrategia por parte de la diputada de Turismo, Nava Castro, que destacó el espíritu de colaboración del documento, en cuya redacción se tuvo en cuenta a los representantes del sector.

Documento colaborativo

“Máis de 120 participantes contribuíron á elaboración desta estratexia, o que dá conta da ampla representación de todas as partes implicadas no desenvolvemento do destino como do noso afán de chegar a consensos co conxunto da cidadanía”, aseguró la representante provincial. El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, puso de manifiesto el papel estratégico de la provincia de Pontevedra, y en concreto, de las Rías Baixas, en la “marca Galicia”. Tras sus intervenciones tuvo lugar una charla coloquio entre el chef del restaurante con estrella Michelin Culler de Pau, Javier Olleros; la gerente de la Ruta do Viño, Lorena Varela; y el vicepresidente del Clúster de Turismo de Galicia, Javier Picallo. Los tres abordaron las riquezas y desafíos del futuro del sector en la zona.

Implicación de los municipios

López fue el encargado de explicar, más por el detalle, el contenido de esta Estratexia Rías Baixas Turismo 61, estructurada en cinco ejes y que engloba 42 líneas de acción, con más de 225 actuaciones concretas previstas y un horizonte fijado en el año 2030.



El primer eje es el de “Rías Baixas Singular”, que busca que el turista “máis que visitar, viva como se estivera aquí”. Visitas a bodegas, itinerarios que mapeen todos los recursos de la provincia o programaciones específicas centradas en la Navidad, la gastronomía o potenciar las Oficinas de Turismo.

El segundo eje, “Somos Rías Baixas”, se centra en la oferta turística identitaria del territorio. “Incorpora valores consolidados da nosa oferta como esas marabillosas tres C: Camiño, Castelos e Camelia”, especificó el presidente. La abundancia de agua, la apuesta por el deporte y la organización de eventos o alternativas nocturnas como el visionado de estrellas son algunos de los atractivos que quieren potenciar.



“Rías Baixas Sostible” es el título del tercer eje y pasa por la integración de todos los actores del turismo en el “reto da sustentabilidade, co apoio ao emprego de calidade no sector”, explicó López, que ve en el turismo de congresos una alternativa “segura, desestacionalizada e de moito valor engadido”. La cuarta propuesta, “Rías Baixas ünica”, se basa en implicar a toda la provincia en esta marca, reposicionándola en aquellos lugares en donde esté menos presente, para que “vexan, aínda con máis forz, as Rías Baixas como un sentimento de pertenza e orgullo para todos”. El quinto eje está vinculada con la innovación y la formación en competencias digitales e inteligencia artificial.