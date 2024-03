EU denuncia el abandono absoluto del VaiBike y exige que se reparen bicicletas y estaciones

El portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, denuncia que casi un año después de la puesta en marcha del servicio de préstamo de bicicletas VaiBike este no funciona y está “en un estado de abandono inaceptable”. El izquierdista pone ejemplos y explica que hay estaciones (como la ubicada en la avenida Rodrigo de Mendoza) que no funcionan desde hace meses, y que lo mismo ocurre con la de Estación de Ferrocarril. EU indica además que muchas de las bicicletas del servicio “levan aparcadas nas mesmas estacións dende hai semanas ou meses, sen que se poidan utilizar polo seu deterioro, fundamentalmente das cadeas, completamente oxidadas e inservibles”.



Las críticas de Fajardo también se refieren a la aplicación móvil mediante la cual se gestiona el servicio y que nunca llegó a funcionar debidamente. “A aplicación mostra información errónea en case o 60 % das estacións existentes e, en moitos casos, resulta imposible depositar ou recoller unha bicicleta sen presentar unha incidencia no servizo”, declara.



Así las cosas destaca que la infrautilización del servicio es “unha evidencia” y recuerda que fue en enero de este año cuando EU presentó por escrito en Ravella solicitud de información sobre el número de usos diarios del servicio. “A día de hoxe non recibimos a información solicitada, o que demostra a nosa afirmación de falta de uso do servizo dada a falta de mantemento do mesmo”, apunta.



Cabe recordar que el servicio de préstamo empezó a funcionar en abril del año pasado y que las críticas pocos meses después por la falta de mantenimiento del mismo del mismo no han ido más que en aumento.