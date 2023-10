EU pide que en la campaña de los bonos “Son da casa” se priorice a las familias sin recursos

El portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, pide al gobierno local que en la nueva campaña de bonos “Son da casa” se priorice a las familias con menos recursos. El izquierdista entiende que lo que en su día fue “un parche” para ayudar al comercio local después de la difícil situación de la pandemia se ha convertido ahora en “un mecanismo utilizado polo equipo de Varela para facer campaña política co diñeiro de todos” y por ello insiste en que “así non se trata máis que dunha forma de drenar diñeiro público ás arcas privadas sen control nin criterios de renda”.



Cabe recordar que parte del remanente de tesorería de 2022 va a ser utilizado para poner en marcha esta nueva campaña. Es por ello que Esquerda Unida trasladará al gobierno su propuesta de que “as familias que máis o necesiten reciban máis descontos nos bonos para mercar no comercio local, e só no caso de que non se retire a totalidade deste tipo de bonos por criterio de renda se estableza unha nova edición para as familias sen necesidades económicas reais”. Para Fajardo “nestes intres de hiperinfloacción os concellos temos unha responsabilidade social, e os cartos deben ir a quen máis o necesita”. También apuestan por “tratar de incrementar o máis posible o catálogo de produtos, empresas e servizos adheridos a esta iniciativa”.