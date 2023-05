EU propone que la Vía Verde se extienda hasta Luz Salgada

Esquerda Unida propone extender la Vía Verde do Salnés desde Abelle hasta la rotonda de Luza Salgada. Una idea que la candidatura que encabeza Juan Fajardo comparte con Arousa en Bici, asociación con la que se reunió estos días. Para ello, se pondría en marcha un itinerario paralelo al actual trazado ferroviario.

Además, EU también considera necesario que Vilagarcía pase a formar parte de la red Eurovelos, vías ciclistas europeas que conectan ciudades.

Fajardo demanda la necesidad de completar el carril bici que conecte la ensenada de O Rial con Carril, ya que desde EU no ven entendible que no se priorizara esta actuación para que fuese la primera en entrar en servicio.

Desde Esquerda Unida señalan la coincicendia con la asociación a la hora de considerar imprescindible para la ciudad mejoras en el transporte urbano, incrementando sus frecuencias y mejorando la información.

Fajardo acudió a la reunión utilizando el VaiBike lo que sirvió, dice, para comprobar que "todas as incidencias de mal funcionamento que xa se detectaronna posta en marcha das bicicletas municipais non foron solventadas". En este sentido, señala que en el punto de recogida de la playa de A Compostela había más bicicletas de las que aparecían en la aplicación; que dos estaban averiadas y una no se podía retirar del anclaje y que al llegar a Agustín Romero ninguno de los puntos estaba operativo para dejar el vehículo. Por ello, urgen al gobierno local a solventar estos problemas.