Fajardo acusa al PSOE de "vender fume" en el proyecto de humanización de la N-640

Juan Fajardo, candidato a la Alcaldía de Vilagarcía por Esquerda Unida-Vilagarcía en Común, acusó al gobierno socialista de "vender fume" por la presentación del proyecto de humanización para la N-640, la carretera que sirve de entrada a Vilagarcía desde Rubiáns. Asimismo, el edil denunció el "electoralsimo" del anuncio de unas obras que carecen "de proxecto máis alá da infografía" y que representan "unha vez máis un modelo de cidade que só ofrece cemento e asfalto".





De igual modo, Fajardo aseguró que la presentación del Concello y el Ministerio de Fomento es "electoralismo pagada con cartos públicos", una actuación "inaceptable e impropio de dous gobernos que se din de esquerdas e progresistas", afeó. Asimismo, el alcaldable hizo hincapié en que el anuncio a tan solo dos meses de las elecciones en una de las vías principales del municipio es un uso "partidista" de las instituciones públicas.





Sobre el proyecto presentado, el portavoz de EU-VeC incide en que se trata "do mesmo modelo de cidade co que o grupo de goberno de Varela xa fracasou en ocasións anteriores". Una filosofía, en una de las arterias de la ciudad, que defiende "non funciona e perxudica a circulación sen que mellore o uso da bicicleta". Igualmente, Fajardo destaca que el gobierno no aclara su propuesta "coas cerca de 500 prazas de aparcamento que esa vía está ofrecendo na actualidade", en especial "as 88 prazas situadas entre a Praza da Constitución e a rotonda de Larsa".