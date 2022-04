Fajardo asegura que Adif recuperará la estación de Carril y se perderá el Mufevi

El grupo municipal de Esquerda Unida- Vilagarcía en Común denuncia que Adif tiene previsto recuperar la concesión de la estación de Carril una vez que vención el plazo sobre la misma y que, por tanto, “sería inviable a continuidade do Museo do Ferrocarril” en dicho espacio.



De hecho, el grupo que lidera Juan Fajardo incide en que la entidad ya retiró algunos elementos de identificación del edificio, “que leva tres anos pechado entre o abandono e a inacción da Concellería de Turismo”, señalan desde la formación de izquierdas.



Para Fajardo, esta situación muestra “o abandono e desgana” del departamento cuyo concejal es Álvaro Carou. Así, califica el tiempo que lleva cerrado el Mufevi como “tres anos de continuas promesas de reapertura xustificadas en reformulaacións integrais do espazo e noutros proxectos que non pasaron de ser excusas, posto que nunca deron en nada”.



Es más, el portavoz de EU considera que realmente la situación del Mufevi es un reflejo “deste grupo de goberno. Imos perder unha dotación por falta de xestión, por simple desgana”. Según el edil de la oposición, los motivos más probables que llevan a Adif a recuperar la gestión del edificio son que “el Concello non fixo nada do que prometeu que ía facer” .









Pregunta en el Pleno





Fajardo va más allá y acusa al gobierno local de no tener “ideas” ni “proxecto, fóra de vender uns plans que nunca chegan máis alá dos titulares”. El portavoz de EU-VeC señala que la retirada de la fachada de algunos elementos identificadores “confirma unha acción que suporá que o Museo do Ferrocarril perda a súa sede e, na práctica, poida desaparecer”.



El edil preguntará en el Pleno sobre la situación de la concesión y “que fixo o goberno durante os últimos tres anos para poñer en marcha la dotación”. Fajardo recuerda que el museo nace para promover la importancia que tuvo en Vilagarcía el nacimiento de la primera línea de ferrocarril de Galicia Cornes- Carril y preguntará a Carou si este no es “un argumento de atracción de turismo”. Fajardo cree que la “falta de ideas” en este ámbito es una “irresponsabilidade” al dejar pasar “unha e outra vez” oportunidades.