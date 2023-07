Fajardo califica de “vergoñento” el reparto de salarios entre PSOE y PP y exige información sobre las obras

El grupo municipal de Esquerda Unida lamenta el “gran bazar” en el que, considera, se convirtió el Concello de Vilagarcía en cuanto a la negociación de los salarios entre PSOE, PP y BNG, “onde a única discusión era cantos recursos públicos se destinaban a cubrir as miserias de cada grupo”.

“Así de vergoñento foi que o PP fose incapaz de votar a favor do acordo que lles permitirá ingresar un cuarto de millón de euros, sabedor ademáis, de que durante a campaña defendera o contrario, o igual que o BNG, que non quixo explorar a posibilidade dun tripartido de esquerdas, e foi incapaz de aprobar no último momento un acordo de liberacións co que concordaba apenas 24 horas antes do pleno”, critica Juan Fajardo.

La de EU, asegura “foi a única posición coherente, que no pleno defendeu o seu compromiso electora el canto a reducción de salarios e liberacións” y pide a los grupos que sean “transparentes” sobre sus objetivos salariales y no “oculten ata o momento do pleno o acordo, o que demostra que para eles negociar e mercadear cos cartos de outros.

Por todo ello, Fajardo advierte que “dende xa imos a fiscalizar o traballo dos liberados, a súa adicación, desempeño e calidade do trabajo. Non imos regalar soldos a concelleiros que demostraron a súa falta de compromiso con Vilagarcía nos últimos anos”.

Así pues, esta semana presentarán varias decenas de iniciativas para solicitar información sobre el grado de ejecución “de cada unha das promesas electorais do goberno” y de los proyectos anunciados en los últimos meses como la fecha de finalización de las obras de la biblioteca, el proyecto del Cavadelo, la aprobación inicial del PXOM, las “paralizadas obras” del nuevo centro de salud, la ampliación del polígono industrial, la remodelación de la piscina de Fontecarmoa, la recuperación de la Casa Jaureguizar, el balneario de la Compostela, el museo del ferrocarril, las nuevas líneas directas de tren a Madrid o el conflicto laboral de la empresa de basuras.