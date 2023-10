Fajardo denuncia que el nuevo retraso en la Biblioteca de Vilagarcía es un ejemplo de la "falta de control"

El portavoz del grupo municipal de Esquerda Unida, Juan Fajardo, denuncia un “novo incumprimento” en los plazos de ejecución de las obras de la nueva Biblioteca municipal. Una situación que, para el edil, muestra que el control sobre las adjudicatarias en Vilagarcía es “absolutamente insuficiente”.



Durante el mes de junio, recuerda Fajardo, el Concello anunció la prórroga de 83 días, que comenzaba en julio, para compensar el retraso provocado por las reducciones horarias para no molestar a vecinos y comerciantes. “Cando xa rematou este novo prazo, todos podemos comprobar como as obras están lonxe de rematar e asistiremos a un novo retraso que impide a utilización da nova biblioteca durante boa parte do novo curso escolar”.



Fajardo incide en que “parece xa unha costume que as empresas que resultan adxudicatarias de obras en Vilagarcía podan facer, ao respecto dos prazos e calidade na execución, o que lles veña en gaña, sen que se faga nada por parte do Concello”. El edil acusa al ejecutivo de que “unha vez resolto o problema dos seus salarios, xa non existe motivación algunha” para “traballar pola veciñanza”.



El grupo de Esquerda Unida exige explicaciones sobre este retraso y pide que se actúe de forma contundente, “aplicando os descontos sobre os pagos a empresas que permite a lexislación actual, para actuar contra os incumprimentos nos prazos das adxudicatarias”.