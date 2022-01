Fajardo denuncia que Ravella deja sin ayudas a 41 familias con hijos en Educación Infantil

El grupo municipal de Vilagarcía en Común denuncia que el gobierno local “acaba de deixar sen axuda ás familias de 41 alumnos de Educación Infantil”. La formación cuyo portavoz es Juan Fajardo señala que el ejecutivo que preside Alberto Varela “utiliza como excusa a falta de crédito orzamentario” para no abonar los 60 euros “por alumno aos que teñen dereito” estos demandantes.





El edil de VeC recuerda que dichas ayudas fueron ideadas para que las familias sin recursos pudiesen afrontar mejor los gastos derivados del inicio del curso. “Un goberno que se di socialista e que malgasta os cartos no negocio inmobiliario do Porto de Vilagarcía, que presume de deixar sen utilizar millóns de euros de superávit en cada orzamento, acaba de deixar sen axudas a 41 alumnos de Educación Infantil coa desculpa de que non hai crédito orzamentario”, señala Fajardo, que exige al ejecutivo que busque forma para abonarlas.





Ampliación de la partida

Vilagarcía en Común señala que cubrir la totalidad de solicitudes supondría solo 2.500 euros a mayores. Además, propone que se amplíe la ayuda a 90 euros por escolar. “A actitude do goberno de Alberto Varela é escasamente solidaria e pouco atenta ás necesidades da cidadanía”, critica el edil Juan Fajardo. En este sentido, el concejal del grupo de la oposición recuerda otros gastos, como “pagar 1.500 euros por 25 horas de asesoramento para a Edusi” y concluye que “son estas actitudes as que a cidadanía non entende, pero que revelan cal é o verdadeiro carácter político dun goberno perdido nas fantasías inmobiliarias e que esquece as necesidades da xente utilizando cuestións burocráticas”.