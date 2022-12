Fajardo exige que se mejoren los accesos al Cotarelo en vez de "presumir" de Camiños Seguros

El grupo municipal de Vilagarcía en Común- Esquerda Unida reclama al gobierno local que, en vez de “presumir” de los Camiños Escolares Seguros apuesten por resolver los “evidentes problemas de seguridade viaria” en los accesos al IES Armando Cotarelo Valledor.



Señalan desde la formación que lidera Juan Fajardo que el instituto situado en Sobradelo “non está contemplado” en dicho plan, al que desde VeC muestran su apoyo.



Fajardo reclama ya no se que se realice un Camiño Seguro “ao uso”, sino que “cando menos se complete a urbanización e, polo tanto, as beirarrúas necesarias no acceso ao IES Cotarelo pola Rúa Ameixeiras”, proyecto anunciado por el Concello, incide, pero “do que se descoñece data algunha para a súa realización”.



De hecho, el edil recuerda que durante el último Pleno preguntó a la concejala responsable del área sobre este asunto y que lo que recibió a cambio fue “unha altisonante e mal educada resposta por parte de Dona María Paola Mochales”, que asegura que le dijo “andando”, lo que tacha de un menosprecio “ao noso grupo, pero sobre todo á seguranza de todas as rapazas e rapaces que a diario utilizan o acceso por carecer de transporte público. El izquierdista exige al gobierno que “resolva esta situación antes de que se produza unha desgracia” y demandan “camiños escolares seguros para todos e todas, non que se creen escolares de primeira e segunda”.