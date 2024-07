Fajardo: “O pacto PSOE e BNG polo orzamento é só o acordo da pasta”

El portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, compareció para valorar el acuerdo alcanzando entre PSOE y BNG para sacar adelante el presupuesto de este 2024. El izquierdista fue claro: “Este é o acordo da pasta. Vilagarcía non lles importa, só o seu salario e benestar. O único que queren é poder cobrar do Concello”. Fajardo se ha mostrado molesto no solo por la aceptación de un asesor para el BNG, sino también por el que figura en el documento económico para Protocolo y del que nada se sabía. “Parece que este é o tripartito das liberacións. Primeiro foi o PP ‘arreglando lo suyo’, despois o PSOE, que tamén arreglou o seu e agora vén o BNG, tamén pedindo”, manifiesta el concejal de la oposición.



Incide además en que por parte del gobierno no hubo “ningún tipo de negociación” en materia de presupuestos y tampoco voluntad de ello. “Non se negociou con ninguén porque o que se buscaba era colar unha liberación para o BNG e outra para eles, seguramente para unha persoa que quedou fóra”. Ironiza Fajardo con el que “é máis fácil atopar traballo se fas a campaña do PSOE ou do BNG que a través da oficina do paro”.



Fajardo manifiesta que “claro que nós estamos a favor de cobrar por traballar, pero non de abusos”. De hecho hace referencia a que –además de los seis concejales liberados del PSOE más otro del PP– habrá un total de seis puestos de confianza con sueldo con cargo a las cuentas de este año. “Como explica isto o BNG cando no pleno de organización hai un ano consideraba que o normal serían catro concelleiros? Están traizoando aos seus electores e tamén a Vilagarcía”, declara. Entiende el izquierdista que “o lóxico sería ter entrado no goberno hai un ano e pedir unha liberación. Sería o normal, pero non isto” y se pregunta “que van a pedir logo os do Bloque no orzamento do ano que vén?”. Critican de las dos partes que firmaron el pacto una “improvisación lamentable” y denunció que “moitos dos que cobran do Concello non están no día a día”, como ya tiene hecho en más de una ocasión en alguna sesión plenaria”. Con estas declaraciones no sorprenderá el voto negativo de Fajardo al documento la semana que viene.



Exigencias en las obras

El portavoz de EU también censuró abiertamente la “falta de control” que existe “tanto por parte do Concello como da Xunta de Galicia” en obras como la que Augas de Galicia está realizando a lo largo del trazado del río de O Con. “Esperemos que dende a administración local se esixa a reparación do asfaltado que se estropeou e tamén as reparacións no parque da Xunqueira”, incide. Además manifiesta que “parece que non lles importa nin a súa obra estrela, que é o carril-bici, no que tamén se provocaron desperfectos”.

No es la primera vez que Fajardo denuncia la falta de “control” en la obras, también lo hizo en referencia a los trabajos del cadillo en la playa.