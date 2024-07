PSOE y BNG firman el acuerdo para el Presupuesto de 2024 y pactan pedir un préstamo de casi cinco millones

Fumata blanca para la aprobación del Presupuesto municipal de Vilagarcía para el año 2024. El Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego dejaron a un lado sus diferencias y firmaron un acuerdo en el que los primeros se garantizan sacar adelante sus cuentas económicas, pese a estar en minoría y los segundos introducir cuestiones programáticas y políticas en la agenda municipal. El alcalde, Alberto Varela, y el portavoz nacionalista, Xabier Rodríguez, acompañados de las edilas de cada formación Tania García y Rosa Abuín comparecieron para anunciar que las cuentas económicas se debatirán en el Pleno ordinario de la próxima semana, que con motivo del festivo se adelanta al 24.



Poco –o prácticamente nada– avanzaron las dos formaciones sobre qué incluye ese acuerdo entre las dos formaciones. Eso sí, los socialistas aceptan las dos condiciones que el BNG puso sobre la mesa para darles su apoyo: Un sillón en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y un asesor con sueldo para los nacionalistas para lo que resta de mandato.



Varela anunció que será Lino Mouriño –del PSOE y actual consejero– el que abandonará su sillón para cedérselo al BNG. En este punto Xabier Rodríguez no aclaró si será él o seu compañera Rosa Abuín quién lo ocupará finalmente. “Temos que abrir agora un debate para decidilo”, manifestó. Aparte indicó que “imos ter voz nesa administración e non imos estar como figura decorativa, senón para facer valer os dereitos e necesidades dos veciños de Vilagarcía. Queremos ser esa voz discordante, non nos move outra necesidade”.

En este sentido el alcalde indicó que el PSOE no se queda sin representación en la Autoridad Portuaria, dado que tiene presencia por parte del Gobierno del Estado, también en manos de los socialistas.



Respecto al personal de confianza que estará a cargo del BNG –como el que también tiene el PP entre las filas de la oposición– tampoco se avanzó nada respecto a la cuantía económica que percibirá y que deberá quedar claro en el Presupuesto que se apruebe en Pleno.



Préstamo millonario

Alberto Varela manifestó que el Presupuesto de 2024 será el más alto de la historia de Vilagarcía, dado que asciende a 39 millones de euros. Consciente, no obstante, de que la inflación provoca que el dinero “valga menos” que hace años. De esos 39 millones una parte importante será procedente de un préstamo bancario. “A boa situación económica do Concello permítenos solicitar un crédito de entre catro e cinco millóns de euros para levar a cabo investimentos en infraestruturas”, declaró el primer edil. De hecho buena parte de la cuantía (dos de los tres millones que vale el proyecto) ya irán para la ampliación de la piscina de Fontecarmoa.



“Aínda pedindo este crédito estamos moi por debaixo da débeda que collemos cando chegamos ao goberno no ano 2015 e que ascendía a 12 millóns de euros”, incidió el primer edil. Entiende, además, que cuando termine este mandato no llegarán ni a la mitad de endeudamiento de esos citados 12 millones. “Vilagarcía pode permitirse esa débeda para seguir mellorando. Entendemos que eses cartos poden vir de pedir un préstamo e non de subir as taxas e impostos aos veciños”, presumió.



“Un partido fiable”

No es la primera vez que PSOE y BNG llegan a un acuerdo en materia de presupuestos en la capital arousana. Lo hicieron también cuando eran concejales de la Corporación los nacionalistas Xabier Ríos y Lucía César Veloso, con un resultado que no acabó en aquel entonces por contentar al Bloque. Ahora se parte de cero.



Varela insistió en que “o PSOE é un partido fiable no que se pode confiar cando se chega a acordos. A xente que forma parte do Partido Socialista é fiable e seria”.



Las inversiones

Tanto PSOE como BNG señalaron que irán en los próximos días desvelando cuestiones relacionadas con el Presupuesto municipal. Algunas ya se fueron avanzando en comparecencias anteriores de los líderes de las dos formaciones. Así pues habrá mejoras sustanciales en materia de saneamiento o de arreglos en centros culturales de las parroquias. También se incrementarán las partidas en materia de bienestar social con un aumento de las becas a estudiantes, entre otras cuestiones.



Más propuestas son, por ejemplo, la de abrir un debate político sobre la situación de la vivienda en Vilagarcía, muy presionada por el alquiler turístico e incluso hablar sobre la posibilidad de poner una tasa o de declarar a la ciudad “zona tensionada”.



Otras de las cuestiones que se incluirán en las cuentas municipales serán la de abrir el aparcamiento público de A Concha, con una capacidad para unos 80 turismos y en donde ahora está el depósito de los vehículos retirados por la grúa municipal.



El BNG también consiguió arrancar del gobierno local del PSOE el consensuar obras de humanización en zonas como la calle Vilaboa e incluso modificar el proyecto de peatonalización de la calle Conde Vallellano para incluir más espacios verdes y menos obstáculos.

Dos millones de los cinco que se pedirán en el préstamo se destinarán a la obra de ampliación de la piscina municipal de Fontecarmoa



Los nacionalistas también lograron la aceptación del ejecutivo socialista para incrementar el grupo de artistas en gallego en las fiestas y fechas señaladas, así como de escritores en lengua gallega en la Vilagarcía. Cidade de Libro. A mayores consiguen introducir en las cuentas municipales el compromiso de crear una jornada temática – “lonxe de carnavaladas”– sobre la época en la que la armada inglesa desembarcaba en la ciudad.



Con los votos del BNG el PSOE no tendrá problema para sacar adelante las cuentas económicas de este año.