Fajardo pone sobre la mesa del PSOE en su primera reunión entrar en el gobierno

Partido Socialista y Esquerda Unida se sentaron ayer a la mesa en la primera reunión de ambas formaciones después de las elecciones municipales del pasado mes de mayo. El izquierdista puso sobre la mesa del PSOE su propuesta, la de entrar en el gobierno para poder ejecutar sus propuestas y dejar de hacer cosas que el ejecutivo anterior ha realizado y con las que no están de acuerdo. La sensación del líder de EU tras el encuentro fue la de que “o PSOE se sentou con nós simplemente para cumprir, por protocolo, pero non chegaron con ningunha proposta concreta”. Posiblemente porque ya desde hace días los socialistas tienen garantizado que Alberto Varela será alcalde gracias a los votos de los dos ediles del BNG.



Fajardo destacó de su grupo que “fomos os únicos que nos reunimos con todos os partidos que van estar na Corporación polo que demostramos que podemos dialogar con calquera”. En todo caso –y pese a que esta primera reunión no sirvió para nada– sí habrá más encuentros en el futuro. En todo caso al PSOE le basta con el apoyo del BNG para sacar adelante sus propuestas si los nacionalistas lo mantienen a lo largo del mandato, algo que ya ocurrió en 2015, con el ejecutivo de Varela también en minoría. De momento el BNG no ha dicho si entrará o no en el gobierno.