Fajardo tilda de “antiobreira e ditatorial” la actitud de PSOE y BNG con las trabajadoras del SAF

El portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, tilda de “antiobreira e ditatorial” la actitud de PSOE y BNG con las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar en el último pleno de la Corporación. Dice el izquierdista que el regidor, Alberto Varela, “demostra a súa conciencia antiobreira, cando nun mesmo pleno é capaz de permitir insultos cara a miña persoa por parte do colectivo venezolano sen expulsar a ninguén, para logo expulsar do pleno a un grupo de traballadoras que unicamente defendían o seu dereito a un traballo digno e ben remunerado”.



Cree Fajardo que –cuando se habla de igualdad– “hai que demostrar o compromiso coa mesma, articulando mecanismos que acaben coa brecha salarial”. Entiende el portavoz de EU que en la decisión del pasado jueves, con la aprobación de los pliegos para el nuevo contrato, “condénase unha vez máis ao colectivo de traballadoras do SAF a continuar cos peores salarios e unha situación inxusta”. Se refiere sobre todo Fajardo a la reivindicación de la plantilla de que se cubran los gastos de desplazamiento, que a día de hoy realizan con su coche y sin ningún tipo de compensación al respecto.



El izquierdista Juan Fajardo va más allá y acusa directamente a “unha parte do BNG de sectarismo, que non defende ás traballadoras unicamente porque non están afiliadas ao seu sindicato de referencia e que mudou a súa posición de voto unicamente para garantir un salario do liberado para un militante do BNG”.