Un fallecimiento reaviva las críticas por el traslado estival de la ambulancia

El fallecimiento de un hombre de 42 años en Vilagarcía ha reavivado el debate político sobre el traslado estival de la ambulancia de soporte vital avanzado a Sanxenxo ante el aumento exponencial de población por el turismo. La nacionalista Montse Prado indica que la ambulancia tardó desde la localidad sanxenxina más de 25 minutos en llegar a la capital arousana para atender al hombre ahora fallecido. “Diante do aviso de parada o 061 mobiliza a ambulancia de soporte vital básico, que ten que ir ao centro de saúde a recoller o persoal para ir ao domicilio a onde chega en 15 minutos e mobiliza tamén a ambulancia de soporte vital avanzado, que está en Sanxenxo”, explica Prado. Indica que, así pues, el hombre “non recibe as actuacións expertas do persoal de ambulancias SVA, que é o que dispón de medicación ou material para a intubación”.

Debate



Ante estas declaraciones la Xunta de Galicia acusa al Bloque de “mentir e desprestixiar a sanidade pública galega” e incide en que el hombre fallecido fue atendido a los 11 minutos por el personal de la ambulancia de soporte vital básico, dotada de desfibrilador. “Un equipo sanitario de atención primaria, con capacidade diagnóstica e terapéutica para tratar este tipo de procesos incorporouse á ambulancia para atender ao paciente. Finalmente este foi trasladado con vida por unha ambulancia de soporte vital avanzado ao Hospital Clínico de Santiago”, indica.



El Sergas vuelve a justificar el traslado de la ambulancia avanzada a Sanxenxo alegando motivos poblacionales y que es una medida “temporal, que se realiza todos os anos sobre a base dos estudos que a Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia realiza periodicamente co obxectivo de mellorar a calidade do servizo ao conxunto da poboación”.



Dicen además que la cobertura en lo que es la zona de Vilagarcía se refuerza durante los meses de julio y agosto con una ambulancia de soporte vital básico, con base en la capital arousana. Eso sí, la ciudad con habitualmente 39.000 habitantes y muchos más en época estival se queda sin el servicio avanzado.



El Bloque también hace referencia al hecho de que Sanidade “permite á empresa concesionaria dos helicópteros para emerxencias incumprir as horas do contrato, o que tamén ten consecuencias porque de estar operativo o helicóptero dende as oito da mañá teríase que ter activado para ir a Vilagarcía e tardaría arredor de dez minutos e non media hora da ambulancia desde Sanxenxo”.



A esto el Servizo Galego de Saúde que “os protocolos asistenciais non recollen a aterraxe de helicóptero medicalizado no centro de núcleos urbanos por razóns técnicas, de tempo e de seguridade”.