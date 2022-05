Una familia denuncia dos años de calvario burocrático para asistir a su hijo con necesidades especiales

La vida de Álvaro Agraso y de su familia –su mujer y su hijo de tres años con necesidades especiales– se ha convertido en un auténtico calvario. Procedentes de A Coruña, hace ya unos años que viven en Vilagarcía y no fue hasta que el menor cumplió un año cuando empezaron a notar “que algo pasaba”. El diagnóstico no llegó de forma inmediata. “Primeiro dixéronnos que non nos preocuparamos, que aínda que parecese ausente tamén podía ser por efectos da pandemia, de estar pechado só con seus pais e todo iso”. Sin embargo otro comportamiento anómalo mientras jugaba en un parque infantil volvió a activar la alarma entre los progenitores del menor. Fue en 2020 y fue también cuando les dijeron que “necesitaba atención temperá de forma urxente”. Ahí empezó la lucha contra la burocracia, contra los “retrasos inexplicables” del Sergas y “loitando día a día para que o neno poida ter a atención que precisa”. Por el medio les pilló la pandemia, lo que complicó todavía más las cosas. “Non sabemos exactamente a motivación, pero o certo é que a nós deriváronnos ao servizo de neuropediatría do Hospital do Salnés e non nos daban chamado. Parece ser que a médico dese departamento estaba de baixa e que non se cubreu e, polo tanto, nós seguiamos esperando”. De hecho, señala este progenitor, “tanto tempo esperamos que a primeira consulta que tivemos na Seguridade Social coa neuropediatra foi hai unha semana”.



Una espera que los padres de este pequeño vilagarciano paliaron con atención privada en un centro especializado de la capital arousana con el desembolso que eso conlleva. “O meu fillo acode tamén á Udiaf, á unidade que está no edificio do Ramal, pero el só vai 45 minutos á semana o que nos din que é claramente insuficiente”. Ante la necesidad de una terapia intensa y personalizada para el pequeño los padres recurrieron a la Xunta para que desde Dependencia les cubriesen las atenciones en foniatría y otras especialidades que precisa el menor. “Acudimos a Servizos Sociais para que nos axudasen con todo o papeleo para solicitar as axudas e presentamos todo o que nos dixeron que facía falta. Cal foi a miña sorpresa cando me comunican semanas despois que faltaba algún papel e que, polo tanto, o expediente seguía paralizado”, explica el padre del menor Álvaro Agraso. Mientras tanto –replica– “o único que vexo é que o meu fillo segue facendo cousas raras e que vai a peor sen que eu poida facer moito máis”. En atención privada los padres se gastan más de 400 euros al mes “e non podemos facer fronte a máis, porque hai outros gastos” de ahí que reclamen urgentemente que desde el departamento de Dependencia “se axilicen as cousas. Dinme que teño que presentar unha reclamación pola vía da urxencia, pero en todo caso apuntan a que a cousa non se resolverá ata setembro ou outubro”. Fechas que para el pequeño con necesidades especiales -explica su padre- llegan tarde. “Empeza á escola en setembro. A que o queren condear? A que estea nunha esquina sen falar e sen relacionarse? Eu non podo consentilo. Pago os meus impostos e creo que o meu fillo merece a atención que precisa”. Dadas las necesidades del pequeño el progenitor indica que “necesita máis estimulación e é nesta idade cando a precisa, non deixalo ir”. El padre ya ha presentado reclamación en la Udiaf (para tener más tiempo de atención en un centro en el que hay lista de espera y en el que en más de una ocasión se han pedido más plazas y efectivos) y también en el Hospital do Salnés. “Sinto que o meu fillo está desamparado, que ben sexa pola inoperancia ou pola burocracia algo está fallando e non debe ser así”, lamenta este padre.



Exige pues mayor agilidad en la atención tanto en lo que corresponde al apartado de Dependencia como del Sergas. “Xa non aguantamos máis”, concluye.