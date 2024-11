Las familias de Faxilde estallan ante la falta de recursos en el colegio: "Os nosos fillos e filas sofren día así e día tamén"

La comunidad educativa, dirección, profesores y familias de Vilaxoán, acudieron al Pleno muy preocupadas por la situación del colegio de Faxilde, donde están desbordados por la falta de personal. "Os nosos fillos e fillas sofren un día e un día tamén", señaló Cristina Durán, que actuó como portavoz.

Explicó que de los 206 alumnos, un 21 por ciento están en el departamento de orientación, un número que están convencidos de que será mayor, ya que muchos están pendientes de valoración. Y es que aseguran que, mientras crecen las necesidades, baja el personal. "Sen apoios e recursos non é inclusión, é exclusión", explicó Durán, que incidió en que la situación llega a crear problemas en el ámbito familiar, ya que los pequeños se encuentran sometidos a "reaccións intensas". "As familias non damos a basto", señaló la portavoz.

La moción fue aprobada por unanimidad, pero no exenta de polémicas y acusaciones cruzadas entre los partidos. Raúl Santamaría, por el PP, criticó que el gobierno local no les informase en cuanto tuvieron conocimiento del problema. "Os primeiros en sabelo foron os da Inspección educativa", le espetó el alcalde, Alberto Varela. En cualquier caso, los conservadores se comprometieron a apoyar la reivindicación. "Se necesitan un mestre, dous ou os que fagan falta", señaló Santamaría. "Como si temos que ir a Santiago", dijo Tania García, portavoz socialista.

Los representantes políticos destacaron la importancia de la reclamación y la "dignidade" de la comunidade educativa. "A política é cuestión de prioridades. É curioso que as que a min me parecen máis importantes o PP as meta no caixón", dijo Fajardo. La aprobación de la moción, en la que se reclamaba un profesor de Pedagoxía Terapéutica y un cuidador, fue aplaudida entre el público al grito de "Vilaxoán, Vilaxoán".