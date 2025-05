Fervor multitudinario por Santa Rita

No es la patrona de Vilagarcía –ese es un privilegio que se reserva a Santa Eulalia–, pero Santa Rita es sin duda una de las celebraciones más apreciadas y disfrutadas por los vecinos de la ciudad. El buen tiempo agasajó este año a la santa y a todos sus devotos con un ambiente primaveral de los buenos facilitando que –desde primera hora de la mañana– un reguero de personas visitasen como cada año el templo ubicado justo en el convento de Vista Alegre. Los más madrugadores ya asistieron a la primera misa cuando algunos todavía tenían en sus oídos la música que pocas horas antes había salido del escenario de Panorama. La actividad más frenética se vivió hacia el mediodía, con el parque de A Xunqueira y su Feira Celta hasta los topes (con un gran éxito de sus juegos tradicionales y de su parte gastronómica) y con los tradicionales puestos de rosquillas, churros y pulpo con gente deseosa de degustar los manjares. La gran romería urbana de la que presume siempre Vilagarcía demostró, así pues, estar más viva que nunca.

El templo de Vista Alegre tuvo colas para asistir a las múltiples misas que se celebraron desde primera hora de la mañana | GONZALO SALGADO



Los pasacalles pusieron el toque festivo no solo en la zona más próxima al templo religioso, sino en otros puntos de la ciudad como la Praza de Galicia y la calle Castelao que –con excepción de la hora de comer– fue un hervidero de gente a lo largo de toda la jornada. La gran procesión –cuyo recorrido habitual tuvo que ser modificado por las obras que se están ejecutando en Conde Vallellano– salió a las ocho de la tarde de Vista Alegre y a lo largo del primer tramo del recorrido no cabía un alfiler. Santa Rita sigue, así pues, siendo una de las figuras religiosas que más devotos mantiene no solo en Vilagarcía, sino en toda la comarca de O Salnés. Una patrona de los imposibles que se equipara en seguidores a los que puede tener San Benito, otro de los más “milagreiros”.



Santa Rita volvió a demostrar que el método tradicional –el de romería de toda la vida con los ingredientes que la caracterizan– sigue funcionando tanto dentro como fuera de sus fronteras.