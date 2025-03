O Festival de Comparsas de Vilaxoán contará con seis grupos, e será dos máis potentes do Salnés

Vilaxoán celebrará este venres un dos festivais de comparsas máis potentes da comarca do Salnés –xunto co do Grove e o da Illa–. Alomenos no que se refire ao número de formacións participantes. O centro sociocultural do Preguntoiro acollerá a partir das oito e media da tarde unha cita indispensable no Entroido desta localidade e despois de que en Vilagarcía decidisen suspender a cita no Auditorio por falta de comparsas interesadas. Unha participación que sí se deixa ver en terras vilaxoanesas. Ademais de Marajota e Media –que xoga na casa– ao escenario subirán “Los lunes al col” –de Cambados–, así como “O Cano”, “As Miguelianas”, “A Dorna” e “Dafóra”, todos estes da Illa de Arousa. A entrada para aqueles que queiran asistir é de balde.



A cita é o aperitivo perfecto a un sábado que tamén chega cargado en Vilaxoán. A partir das sete e media na lonxa da localidade terá lugar o tradicional Enterro da Sardiña. Despois de darlle sepultura á finada DK Alkalde será o encargado de amenizar a xornada a todos os que se acheguen ao evento.