Festivala dedicará su edición de 2025 a las cantareiras y mujeres de la música en gallego

El Festivala 2025 estará dedicado a las cantareiras y a las mujeres que hacen música en gallego. Así lo han anunciado las organizadoras de un evento que ha venido ganando en popularidad en los últimos años. El colectivo feminista O Soño de Lilith apuesta de nuevo por visibilizar a las mujeres en diferentes sectores y fija la celebración del festival el 31 de mayo del próximo año coincidiendo con el mes de las Letras Galegas.



La asociación reivindica así a todas las mujeres músicas contemporáneas que beben de la tradición oral y que promueven el gallego a través de sus canciones. Algunas artistas del programa gallego actual conformarán la propuesta musical del Festivala 2025, pero el programa todavía no ha sido desvelado. La presidenta de O Soño, Daisy Alcalde, alega que “por fin as pandereteiras e a poesía popular son recoñecidas dende as institucións. Grazas a elas agora existe unha nova xeración de artistas mulleres que beben dos cancioneiros populares para crear música e deixan unha importante pegada na nosa cultural. O foco en 2025 vai estar posto nas mulleres do folclore galego e Festivala será outro espazo para honrar todo ese legado”.

La organización avanza que el festival ofrecerá talleres de baile y pandereta.



Para el diseño del cartel de esta nueva edición O Soño de Lilith contó con un diseño exclusivo de Cancela Kerze, ilustradora ferrolana conocido por su uso de colores vibrantes y por su capacidad para fusionar lo cotidiano con lo onírico.