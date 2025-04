Fexdega acogerá una gran feria de FP Dual para unir a alumnado y empresas

El recinto ferial de Fexdega acogerá –el próximo 29 de mayo– una gran feria FP Dual en la que se pondrá en contacto a alumnado de ciclos formativos con empresarios que buscan captar talento en aquellos sectores en los que no encuentran empleados. La sede del ente cameral en Vilagarcía acogió la reunión del Comité Ejecutivo y fue en el marco del mismo en donde se abordó esta nueva iniciativa. El presidente de la Cámara, José García Costas, manifestó que “seguimos ejerciendo de nexo de unión entre los centros educativos y las empresas, asesorando a un total de 62 firmas en los beneficios de la FP Dual durante 2024”.



Fue el vocal del ente, el vilagarciano Miguel Ángel García, el que ofreció más detalles del evento. Indicó que el objetivo es “dar a conocer las familias profesionales que integran la oferta de FP en la demarcación cameral a través de stands que mostrarán los programas formativos con talleres, exhibiciones, demostraciones y ejercicios prácticos”. Entre las novedades está también la celebración de lo que se llama un “brunch de conexión” en el que empresas y alumnado podrán interactuar. Una forma de conexión que, según el propio, Miguel Ángel García, es el espíritu principal de la Cámara de Comercio.



Cifras y balance

En la presentación el presidente de la entidad aprovechó para hacer un repaso por algunos datos que dejó la actividad durante 2024, un ejercicio en el que se gestionó más de medio millón de euros para la modernización de más de 170 compañías. Además un total de 380 empresas fueron asesoradas en materia de digitalización, innovación y sostenibilidad y se impartieron más de 5.500 horas de formación en programas en colaboración con Cámara de España y la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus.

Además en materia de internacionalización la Cámara acaba de convocar las acciones para el Plan Foexga previstas para este año, de la mano del Igape. Durante la convocatoria de 2024 –tal y como reseñó García Costas– se organizaron conjuntamente 41 acciones de internacionalización con la participación de 177 empresas.



A la reunión del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio también acudió el concejal de Promoción Económica, Álvaro Carou. Fue él el que señaló que muy pronto se firmará un convenio de colaboración entre la Cámara y el Concello para canalizar a través de la primera todas las acciones y trabajo de emprendimiento que se realizan en la administración local.



Personal especializado

Al hilo de la búsqueda de talentos el vocal del ente cameral, Miguel Ángel García, manifestó que en hay un desajuste en el mercado y que las empresas no encuentran personal cualificado para determinados puestos. Puso como ejemplo los datos del paro del pasado mes de marzo indicando que en Galicia más de 119.000 personas estaba en la búsqueda activa de empleo y que, por ejemplo, la industria del metal estaba necesitada de cubrir 5.000 puestos y no daba encontrado profesionales que pudiesen ocuparlos. “Hablamos de profesiones de todo tipo, desde soldadores, a ingenieros, a expertos en calderería, ciberseguridad, digitalización, mantenimiento industrial... Hay una brecha clara entre la oferta y la demanda”, manifestó el vilagarciano. Aseguró que el mercado lo que demanda es personal especializado, “talento”. Señaló que no es la solución global, pero sí ayuda “acercar a la oferta formativa las necesidades que tienen las empresas”.



Defendió precisamente la tarea en la que ahora se está centrando la Cámara de Comercio que es, precisamente, la de “escuchar a las empresas y orientar a los centros educativos”.



No es la primera vez que el tejido empresarial se queja precisamente de la falta de personal especializado para los puestos que ofertan.