Fexdega tendrá una nueva pista deportiva de 40x20 para uso de diferentes disciplinas

El recinto ferial de Fexdega contará con una nueva pista polideportiva de 40x20 metros y que podrá usarse para la práctica de diferentes disciplinas. La idea es que esta nueva infraestructura sirva sobre todo para el fútbol sala y para el balonmano, aunque desde el gobierno municipal señalan que su uso está abierto a otros deportes según las necesidades que vayan surgiendo.

El edil de Deportes, Carlos Coira, explica que "temos clubs que están en constante crecemento e queremos dispoñer de alternativas para darlles o mellor servizo posible". La pista es un campo de goma que se suma a las otras cuatro que ya hay disponibles en el recinto de A Maroma. Costará 25.000 euros y se financiará con cargo a fondos provinciales. "Con esta adquisición imos aproveitar mellor o espazo do que dispoñemos en Fexdega. É unha pista de maiores dimensións que as que xa hai, que son de baloncesto, e coa nova vanse ampliar as alternativas de uso para outros deportes, como o fútbol sala ou o balonmán", declara Coira. Añade al respecto que es "unha aposta do Concello polo fomento doutras actividades deportivas".

Más inversiones

Desde el Concello señalan que el Plan de Infraestruturas contempla otras inversiones en los pabellones de Carril y Faxilde y que beneficiarán especialmente a los clubs Fútbol Sala Salnés y Club Balonmán Arousa, ya que son los que los utilizan principalmente. En este caso se comprarán unas gradas cuya partiad total asciende a 32.500 euros. "No referente a Carril é unha actuación moi necesaria, xa que as existentes necesitan dunha renovación", explica Coira. Lo que se hará será instalar unas gradas móviles que se adapten a las necesidades de los clubs. En Faxilde por su parte se dará un nuevo servicio que no existía hasta ahora, dado que se dotará de asientos.

La administración local manifiesta que los dos proyectos se encuentran en marcha, pendientes de licitación. De ahí que su construcción y colocación sea inminente.