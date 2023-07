“Fodoki” huyó en su moto herido hasta el Hospital para evitar su secuestro

Agentes de la Policía Nacional investigan como hipótesis principal de los motivos que propiciaron el tiroteo del viernes en Cornazo el ajuste de cuentas por narcotráfico. Con el paso de las horas se ha despejado un poco más el cómo sucedieron los hechos. Todo empezó en torno a las siete de la tarde en la calle Illas Cíes cuando dos individuos que viajaban en un coche interceptaron a Óscar A.S. alias “Fodoki”, que conducía su moto por este vial sin salida de la parroquia del rural en donde hay, fundamentalmente, chalés. Al parecer los hombres intentaron que el vilagarciano se metiese con ellos en el coche en contra de su voluntad, algo que “Fodoki” logró evitar cogiendo su moto e intentando escapar. Fue entonces cuando –según se ha podido saber y sin que hayan trascendido todavía datos oficiales– uno de los individuos sacó una pistola para disparar al vilagarciano alcanzándole en una pierna. Aún así –y pese a estar herido– este consiguió escapar con su moto y siendo perseguido por los supuestos sicarios en su coche hasta Rubiáns. Óscar A.S. consiguió llegar al Hospital, totalmente ensangrentado, al filo de las siete y media de la tarde, y fue allí donde el equipo médico constató que la bala no había alcanzado órganos vitales. De hecho ya está fuera de peligro y ya ha sido interrogado por los agentes de la Policía que llevan la investigación, que buscan esclarecer lo acontecido y dar con los autores de los disparos.



De hecho el operativo de búsqueda que se activó el viernes por la noche fue importante, sobre todo en el entorno del Hospital do Salnés y de las naves que hay en la rotonda anterior al mismo. Policías de paisano peinaron la zona en busca de pistas concluyentes.



Antecedentes



El herido cuenta con antecedentes policiales y –según las hipótesis que maneja la Policía– se sospecha que tenía algún tipo de deuda. De ahí el supuesto intento de los sicarios de retenerlo contra su voluntad y el posterior disparo que le dio en la pierna para intentar que no escapase.



El suceso provocó una importante conmoción en la capital arousana teniendo en cuenta que este tipo de sucesos no son para nada comunes en la zona. De hecho alteró la tranquilidad habitual en una parroquia del rural en la que habitualmente solo circulan los que allí viven. Ahora las investigaciones buscan dar con los autores del tiroteo e intentar así encajar las piezas que faltan del incidente.