La formación de las mariscadoras da un paso importante en Vilagarcía

En el Día Internacional de la Mujer del Mar, Mulleres Salgadas recogió, de manos de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, las llaves del nuevo local de Vilagarcía. Situado en los bajos de las Torres de Doutor Tourón, fue acondicionado por la institución provincial y, en él, la asociación llevará a cabo cursos formativos, prestará asesoramiento y mantendrá reuniones con otros colectivos.



El local cuenta con 101 metros cuadrados y funcionará como punto de encuentro para las asociacioens y agrupaciones de mujeres que realizan actividades del sector primario, sobre todo del mar. De hecho, la cesión supondrá que pueda ser aprovechado por todos los colectivos del sector, para organizar tanto actividades corporativas de la asociación como asambleas, juntas y reuniones de órganos sociales.



La presidenta de Mulleres Salgadas, Dolores Gómez, destacó que el bajo “nos facía moita falta para reuinirnos coas nosas socias e outros colectivos e para facer todo o que queremos facer, como actividades de formación”. Además, incidió en el hecho de que la nueva sede se encuentre en la ría de Arousa, “onde nacemos, onde hai máis mulleres do mar de toda Galicia, no epicentro de actividades como o marisqueo, a acuicultura ou as bateas”.

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, calificó esta cesión como “unha mostra de política útil, porque se trata de favorecer ás mulleres, de mellorar a vida da xente e do asociacionismo”. Destacó que el colectivo cuenta con más de 1.600 asociadas e incidió en la importancia de “fortalecer” este tipo de entidades. Asimismo, puso en valor la lucha de este colectivo, “que ten conquistado moitos logros a nivel nacional” y su “xenerosidade” por compartir el local con otras asociaciones.



El alcalde, Alberto Varela, destacó la “sensibilidade” de la Diputación y la importancia de las mariscadoras en O Salnés, tanto desde el punto de vista productivo como de los “novos valores que foron incorporando, como o turístico”. La arquitecta de la Diputación explicó que las obras consistieron en la mejora energética, con cambio de carpintería y renovación de iluminación, así como la accesibilidad, eliminando escalones, así como la renovación de los acabados o la reordenación del espacio, para crear una sala polivalente.