Frenar los "dedazos", la propuesta de Podemos para los contratos menores en Vilagarcía

Podemos se marca como objetivo poner control a los "dedazos" en el Concello de Vilagarcía, mediante un reglamento para los contratos menores. Entre otras cuestiones, la formación que lidera María de la O Fernández propone limitar el número de contratos anuales para una misma empresa o publicar estadísticas sobre los mismos.

"A falta de transparencia nos contratos menores pode xerar desconfianza na veciñanza", explica la candidata a la Alcaldía de Podemos, que apuesta por "abrir o abano de empresas e autónomos de Vilagarcía que poidan optar a estes contratos".

La alcaldable apuesta por buscar un equilibrio entre la agilidad de la administración y las garantías a la hora de adjudicar. En este sentido, aboga por "implantar mecanismos que preservern o dereito de igualdade e non discriminación".



La situación actual, indica Fernández González, no cumple con estos principios, siendo la repetición de contratos a un mismo provedor "unha tónica habitual", lo que considera un síntoma de que hay empresas o autónomos que tienen dificultades para acceder a los contratos.

Podemos también pone el foco en las trabas que se encuentra la oposición para acceder a los expedientes. "Temos feito consultas nas que a única resposta que obtivemos é a de que consultemos o extracto da acta da Xunta de Goberno Local, na que figura información moi insuficiente", asegura María de la O Fernández.



Podemos pide "rigor" a la hora de optar a esto contratos y no comparte que servicios como la redacción de un proyecto y la dirección de obra se adjudiquen por separado, "sobre todo cando despois son servizos que presta un mesmo provedor". La formación cree que deberían licitarse en conjunto y como contrato mayor en los casos que superen el importe.

El reglamento estipularía, entre otras cuestiones, la publicación de los contratos de manera trimestral, como estipula la ley, las estadísticas anuales, la limitación del número de adjudicaciones anuales para un mismo proveedor.

"Esta mesma semana debateuse no Parlamento unha proposición do PSdeG sobre este tipo de adxudicacións por parte da Xunta de Galicia. Se o PSOE de Vilagarcía non o entende da mesma maneira, si que dende Podemos temos a intención de converter ao Concello nuha institución exemplar", asegura María de la O Fernández.