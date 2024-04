La Fundación exige leyes más duras contra los narcos y alerta del aumento del menudeo

Más medios para las fuerzas de seguridad del Estado y leyes más duras contra los narcotraficantes. Estas son algunas de las cuestiones que, desde la Fundación Galega contra o Narcotráfico, consideran que deben cambiar para seguir luchando contra el tráfico de estupefacientes tanto en Arousa como en el resto de España. El presidente de la entidad, Manuel Couceiro Cachaldora, apunta que “non estamos na situación dos 80 ou dos 90”, pero aseguró que “temos constancia dun aumento do menudeo” y también del consumo entre gente muy joven. “As forzas de seguridade do Estado traballan moito, pero claro, os malos sempre parecen ir por diante, daí que sexa moi importante contar con máis recursos tanto técnicos como humanos”, indica el presidente. Él fue el que hizo referencia al perfil actual de narcotraficante, “que é moito máis sutil, que non alardea tanto, pero que transporta e iso sábese”. Añade en este sentido que “a delincuencia vai crecendo e hai un risco de balcanización destas mafias”.



Como ya habían hecho en otras ocasiones desde la Fundación reclaman un cambio en la legislación actual de enjuiciamiento criminal y también en el Código Penal. “Pedimos que se cumpran as leis e tamén que os narcos non teñan tantos beneficios fiscais nin tampouco penais. Esa xente en media hora pode xuntar a fianza que se pon. Estas deberían ser máis elevadas”, expone Cachaldora. Además entiende que “a vida no cárcere ten que ser garantista, si, pero non con tanta sofisticación. Así cando collen a narcotraficantes en altamar queren vir para cárceres españois. Iso quere dicir algo”. También hace alusión a las barreras legales que tienen las fuerzas de seguridad del Estado a la hora de “facer escoitas” para intentar capturar a los delincuentes.

El presidente de la Fundación también lanza un mensaje de esperanza manifestando que “a sociedade de agora está máis sensibilizada e non lle ríe as gracias aos narcos”, aunque apunta a situaciones dramáticas que se viven en otros puntos de España con momentos muy delicados como es el Campo de Gibraltar.



Couceiro Cachaldora y miembros del Patronato de la Fundación presentaron la gala anual de la entidad que se celebrará el viernes a las ocho y media de la tarde en el Auditorio Municipal. Será en ese marco en el que se entregarán las Nécoras de Ouro –este año serán cuatro– para reconocer el trabajo en materia de prevención, información y lucha contra el tráfico de drogas. Los nombres de los galardones se darán a conocer esta misma semana. En la gala actuará la Banda de Música de Vilagarcía.