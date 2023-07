La futura Lei de Igualdade regulará los derechos laborales de las mariscadoras

El marisqueo a pie es una de las actividades profesionales más representativas de Galicia, y especialmente de la Ría de Arousa, donde miles de familias viven del mar y de un duro trabajo que todavía no está reconocido como debería.



Las mariscadoras, ya que se trata de una profesión fuertemente feminizado, trabajan independientemente de las inclemencias del tiempo, bajo un sol abrasador, fuertes lluvias y el frío y viento de los temporales. Lo hacen doblando la espalda para sembrar y recoger el marisco y mojadas hasta el pecho. Una tarea que pasa factura con el tiempo en forma de dolencias musculares, problemas de huesos, movilidad e incluso infecciones urinarias. Las horas las marca la marea y los cupos de almejas y berberechos, manjares cotizados en toda España y el resto del mundo.



Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para mejorar sus derechos labores, en un trabajo en el que falta relevo generacional.



La conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, mantuvo ayer un encuentro con un colectivo de mujeres del mar gallegas en la isla de San Simón para conocer sus demandas e inquietudes.

Observatorio de mujeres



En este sentido, la representante de la Xunta aseguró que la futura Lei de Igualdade regulará los derechos de las mujeres del sector marítimo-pesquero y les dará prioridad en las políticas de empleo. Además, dijo, en el marco de esa norma se fomentará el asociacionismo y el trabajo en red y se creará el Observatorio de las mujeres rurales y del mar, así como un premio Mujer Rural y del Mar en Galicia para distinguir su singularidad.



Con motivo de la visita, la conselleira aprovechó para ensalzar la labor de las mariscadoras gallegas, un “oficio femenino que forma parte do noso patrimonio cultural, pero tamén do noso presente e do noso futuro”.



En esa línea, apuntó a la importancia de hacer frente a la necesidad de relevo generacional, al tiempo que se apuesta por retener el conocimiento tradicional y la experiencia acumulada hasta ahora. Asimismo, abogó por una mejora de sus condiciones laborales y por “visibilizar, dignificar e poñer en valor a profesión”.



En su intervención, Elena Rivo señaló que el Instituto de Seguridade e Sáude Laboral de Galicia (Issga) tiene entre sus colectivos prioritarios de actuación las mujeres del mar, como las mariscadoras, las redeiras o las percebeiras. Así, cada año se desarrollan acciones de sensibilización y asesoramiento técnico con el objetivo de mejorar, siempre de la mano de estas trabajadoras, sus condiciones de seguridad y salud laboral y hacer prevención de las patologías profesionales que las afectan.