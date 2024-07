Un futuro edificio lucha contra los reparos de Patrimonio por un hórreo en ruinas

La construcción de un nuevo edificio, que promueve Valiñas en la Rúa Rodrigo de Mendoza, en este caso haciendo esquina con Ramón Cabanillas, acaba de dar un paso adelante importante, con la aprobación inicial de estudio de detalle necesario, al encontrarse en terrenos afectados tanto por Patrimonio como por Augas de Galicia. Es precisamente el primero de los organismos, el que depende de la Consellería de Cultura, el que pone el único obstáculo para que esta construcción pueda salir adelante, ya que cuenta con un informe desfavorable de la Dirección Xeral de Patrimonio en base a que en el interior de una parcela contigua “apréciase na imaxe do Google Earth o que parece a estrutura dun hórreo de, polo menos, tres claros, ao que a ficha do catálogo non fai referencia”. El informe señala que, de confirmarse este extremo, y según la legislación vigente, la parcela del estudio de detalle estaría incluida “totalmente” en la franja de protección.



Este fue uno de los motivos, aunque no el único, por lo que el organismo autonómico dicto, en enero de 2023, un informe desfavorable al estudio de detalle. El arquitecto, Carlos Berride, hace ahora una modificación del documento que incluye un estudio etnográfico sobre el hórreo en cuestión.

El informe, elaborado por los restauradores y arqueólogos Sindo Mosteiro, Mateo Fontán y Antonio Castro Rozados, incide en primer lugar (insistirán en este aspecto en conclusiones) en que el estudio de detalle es de reordenación de volúmenes y que, por tanto, “en ningún caso está previsto nin se vai a actuar sobre o hórreo”.

El hórreo, escondido entre la vegetación I GONZALO SALGADO

Características del elemento

En cuanto al elemento en sí, indican que se encuentra a doce metros y medio de la vivienda, que fue edificada en 1965, y que no fue catalogado ni declarado individualmente, a día de hoy, Bien de Interés Cultural. Tampoco está incluido en el Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia, ni se recoge en el PXOM ni en el Catálogo de Edificios e Elementos a Conservar. Otro aspecto que subrayan es que “non se conserva o contrato de obra co canteiro autor do mesmo, nin se coñece a data de construcción deste elemento tradicional etnográfico”.



Se trata, describen, de un hórreo mixto, de piedra (granito) y de madera, con tipología típica de la provincia y un estilo sobre el que poco se puede precisar por su estado. No hay ninguna inscripción que aclare el año en el que fue hecho. Aún así, consideran los autores del informe que “é datable na segunda metade do século XX”, argumento que basan, sobre todo, en el empleo de cemento. No consideran que tenga valor cultural y etnológico para ser catalogado y, por último, apuntan que su estado de conservación “é totalmente ruinoso, co seu corpo cáseque completamente derruído e a sú parte superior xa desmontada”.



Aprobación inicial

El estudio de detalle que promueve ORV Contrataciones de Galicia tiene como objetivo reordenar los volúmenes, tras la modificación del cauce del río ralizada por Augas de Galicia a raíz de las inundaciones de 2006. Debido a estos cambios, la afección de la zona de servidumbre de cinco metros de ancho, invade las alineaciones fijadas por el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vilagarcía en vigor. El documento también recoge los cambios de propiedad en la parcela.

La Xerencia de Urbanismo aprobó hace escasos días, de forma inicial, el estudio de detalle, que ahora será de nuevo enviado a Patrimonio para su valoración. Por lo demás, tiene todos los informes favorables, incluido el de Augas de Galicia