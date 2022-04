El gobierno acusa al PP de ir en contra del avance de la ciudad por criticar el proyecto de Matosinhos

Las dudas y críticas del PP sobre las consecuencias que el proyecto “Camiños Seguros” va a tener sobre los aparcamientos de la zona de Matosinhos y A Lomba han hecho al gobierno local desempolvar la hemeroteca para acusar a los conservadores de “ir en contra do avance de Vilagarcía”. El ejecutivo no entra de nuevo a señalar cuántas plazas de estacionamiento se perderán en la zona. De hecho se remite al fin de las obras para que se vea ahí “quen ten a razón”. Eso sí, incide en que el PP ya está en modo “campaña electoral” y que “a realidade é que están en contra dunha Vilagarcía máis sostible e accesible que dispoña de máis espacio pensado para as persoas”.





El gobierno socialista echa la vista atrás y recuerda que en años atrás el PP recogió firmas “contra a peonalización de Rey Daviña” o que llevó a cabo “ideas peregrinas como enquisas a condutores da pé de estrada invadindo os carrís de circulación”. También ponen como ejemplo “a estratexia que seguiron con Rodrigo de Mendoza, alarmando sen razón coa eliminación de aparcamento e acusándonos de mentir”.





El ejecutivo que preside Alberto Varela vuelve a insistir en la pertinencia del proyecto de “Camiños Seguros” apuntando que “garantirá a seguridade viaria dos máis de 900 escolares que acoden diariamente aos centros escolares da Lomba e que conta co aval dunha organización tan prestixiosa na materia como Stop Accidentes e da Unión Europea”.





En su comparecencia pública el lunes el grupo municipal del PP no se mostró en contra del proyecto de los “Camiños Seguros”, sino que criticó la –según ellos– falta de información que los vecinos del barrio tienen sobre la eliminación de aparcamientos en la zona. Mientras que el ejecutivo local hablaba hace unos días de unas 25 plazas el PP calcula que –con el proyecto en la mano– serán más de un centenar.