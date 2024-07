El gobierno acusa al PP de “xogo sucio” en el tema de los presupuestos

El gobierno local de Vilagarcía acusa al PP de usar “xogo sucio” como única estrategia para realizar oposición. Según el ejecutivo socialista el grupo liderado por Ana Granja “volve a saír á palestra con mentiras e medias verdades para criticar a suposta desatención do Concello coas zonas do rural, nesta ocasión en Aralde”. Dice el gobierno que demandan la realización de unas obras “que eles mesmos trataron de impedir, poñendo reparos ao reparto de remanentes ou votando en contra dos presupostos nos que se recollían os investimentos para realizalas”.



El equipo de Alberto Varela entiende que el PP cae en una “dobre moral” y que “levan facéndoo mandato tras mandato ante a falta de ideas, de proxecto político e mesmo da simple vontade de facer una oposición construtiva que redunde en beneficio da cidade”.



El ejecutivo socialista apunta que “o grupo de Ana Granja carece de credibilidade e a veciñanza xa está de volta e media dos métodos destrutivos que adoitan usar co único fin de tratar de danar ao goberno socialista na procura dun rendemento político para o que non lles importa ir contra os intereses de Vilagarcía”.



El gobierno incide en que “os feitos avalan e poñen a cadaquén no lugar que lle toca” y declara que “o goberno pode demostrar a atención prestada non só a Aralde, senón a todas as parroquias do rural, con obras executadas e investimentos realizados”. Apunta el ejecutivo que en los últimos años se actuó en más de 40 caminos de las parroquias del rural y ejecutado numerosas obras de ampliación y saneamiento.