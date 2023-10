El gobierno local retrocede a 2014 para recordarle al PP que su deuda era mayor

El gobierno local socialista no ha tardado en salir al paso de las declaraciones del PP que apuntan a que Vilagarcía es el segundo ayuntamiento de la provincia con más deuda viva. Los socialistas echan la vista atrás y acusan a los conservadores de –cuando estaban gobernando– tener una deuda que duplicaba a la actual “pese ao Plan de Axuste, recortes, cero investimentos e sen tapar unha focha”. Señala el PSOE que desde que ellos llegaron al gobierno rebajaron el endeudamiento del Concello de los 15,4 millones de euros del último ejercicio del PP a los 6,8 con los que cerrará 2023. “A acertada xestión deste goberno non só logrou manter a solvencia económica do Concello, senón que permite que Vilagarcía siga progresando”, inciden desde Ravella.



De hecho el gobierno local saca pecho de su gestión y apunta al “pulo que colleu Vilagarcía nos últimos oito anos coa execución de grandes investimentos realizados con fondos propios e cos conseguidos a través da Deputación, do Estado e da UE”.



Manifiestan que “mentres que o paso do PP polo Concello pasará á historia polo retroceso no que sumiu a Vilagarcía, o deste goberno logrou sacar adiante a cidade, recuperando o tempo perdido, propiciando o progreso e garantindo o prestixio que se merece a oitava cidade de Galicia”. El ejecutivo del PSOE que dirige Alberto Varela cree que Ana Granja, actual portavoz del PP y “membro do goberno que deixou a Vilagarcía triste e deprimida pola falta de atención aos seus servizos e infraestruturas, non ten dereito moral nin base real para criticar a xestión socialista”.