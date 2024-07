El gobierno local de Vilagarcía muestra su pesar por el fallecimiento del "ejemplo" de empresario Manuel García

El gobierno local de Vilagarcía expresó su pesar por el fallecimiento del empresario Manuel Jesús García Rodríguez y transmitió sus más sentidas condolencias a la familia, amigos y a todos los trabajadores de Thune Eureka, empresa que presidía desde el año 2003.



El alcalde, Alberto Varela, destacó el espíritu emprendedor y la “valentía” de García Rodríguez, “que nos momentos máis duros da firma, cando estivo a piques de desaparecer coa marcha do capital noruegués, se puxo ao frontee do grupo de 18 empregados que o arriscaron todo por manter a empresa e os postos de traballo do plantel, conseguindo mantela a flote e convertela nunha das industrias máis fortes e con presenza internacional do noso municipio e de Galicia”.



Asimismo, el regidor añadió que “Vilagarcía perde a un visionario e aun emprendedor, que apostou pola súa cidade e que nos deixa o mellor exemplo do que debe ser a cultura empresarial e industrial”.

Manuel García falleció el lunes y la despedida será mañana jueves, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Arealonga.