El gobierno tilda de “estrambótica” la petición de cese y asegura que son los populares los que mienten

El gobierno local de Vilagarcía asegura que la concejala de Urbanismo, Paola María, no mintió respecto a los datos ofrecidos sobre la gestión de los fondos Edusi en el pleno del pasado mes de septiembre tal y como afirman desde el grupo municipal del Partido Popular. El ejecutivo socialista acusa a la formación conservadora –que pidió el cese de la edila– de “mentir deliberadamente” y tildan la petición de dimisión de “estrambótica”.



Desde el Concello insisten en que los datos de ejecución de los fondos europeos son de un 63,15 % con fecha de octubre de este mismo año que es –insiste Ravella– “cando realmente se dou por pechado o proxecto”. Dicen pues que los plazos no terminaron en diciembre de 2023 como afirma el equipo de Ana Granja. La concejala de Urbanismo señaló en el pleno de septiembre que el porcentaje de ejecución estaba entre el 60 y el 70%. A eso se agarra el ejecutivo para asegurar que los datos que se aportaron son los reales y no los del PP, que aseguran por su parte que la ejecución es de un 55 %.



El gobierno local entiende que los populares “mienten deliberadamente” porque asegura que el principal grupo de la oposición fue advertido de que los plazos de justificación de las obras fueron ampliados en su día. Así pues a juicio del ejecutivo socialista “ou o PP minte ou non entende como funcionan os fondos europeos. Ou ambas cousas”. De hecho inciden en que –llegados a este punto–las dimisiones deberían ser por parte de la portavoz conservadora y no de la edila de Urbanismo. Es más, señalan que incluso debería dimitir “quen lle pasou os datos por este novo intento de enganar á cidadanía”. Unos datos que –según el PP y que fueron aportados en la rueda de prensa– provienen del Gobierno central.



Las cifras

Ravella apunta que “según los datos reais” lo que se ejecutó de los fondos Edusi asciende a 3.947.616 euros de los 6.250.000 euros totales. “Unha cifra que correspondía nun 80% a fondos europeos e o resto, o 20%, a fondos locais”, exponen. Los socialistas acusan a los populares de “confundir os termos” y manifiestan que “non executar non é perder. O que non se pon, non se perde. Se a portavoz do PP tiña previsto comprar un coche e finalmente non o fai, non perde ese diñeiro, simplemente non o gasta”. Insisten en este punto en que “iso foi o que pasou co diñeiro que o Concello tiña que aportar á Edusi: se non o pon, non o perde”.



El gobierno de Varela también habla de proyectos concretos como la reforma del pabellón de Bamio reclamada por el Partido Popular. Dicen al respecto que “ese proxecto non se podería executar cos cartos da Edusi, houbéraos ou se perderan, seguindo a terminoloxía popular, pola sinxela razón de que non é elixible porque non se trata dun proxecto urbano”.



Bien es cierto que las críticas del PP en su comparecencia iban más hacia el dinero que, según ellos, se perdió de obras ya ejecutadas y finalizadas que de esa cantidad que expone el gobierno local que no llegó a solicitarse. Los conservadores pusieron ejemplos concretos como la obra del pabellón de Fontecarmoa o la de humanización del entorno de Matosinhos.



Respecto a esta última el gobierno socialista asegura que el Ministerio descertificó parte de la inversión del proyecto de Matosinhos “por entender que se na parte que lle correspondía ao Concello había cartos da Deputación dábase plurifinanciamento”. Así el Concello insiste en que “o que está claro é que a obra foi executada, que é o que o PP non entende” y sacan pecho aludiendo a que “grazas á xestión do goberno local de Vilagarcía e, especificamente, de Paola María, investíronse practicamente catro millóns de euros que alguén tivo que conseguir e o partido que vota sistematicamente contra o investimento en obras cos remanentes do presuposto non foi”.



Los socialistas meten el dedo en la llaga e ironizan apuntando que “agora entendemos por que o PP non foi quen de conseguir fondos europeos mentres gobernou e os que tiña herdados do goberno anterior perdeunos: é que nin sequera entenden como funcionan”.



Insisten desde el ejecutivo socialista que la concejala de Urbanismo en el pleno del 26 de septiembre “dixo que nese momento estaban executados 4.188.000 euros e que, á espera de coñecer os datos definitivos, o investimento real rondaría entre o 60 e o 70%”. Señala Ravella que los datos finales son de 3.947.616 euros con un grado de ejecución del 63,16%.



“Ata donde sabemos 63,16% está entre 60 e 70 e, polo tanto, non é certo que Paola María mentira ao pleno como falsamente mantén o Partido Popular. Así que seguindo a súa propia tese xa poden ir pensando en quen dimite por mentir, unha vez máis, á cidadanía”.



Pregunta al Congreso

Cabe recordar que en su comparecencia para acusar a Paola María de “mentir” sobre los Edusi los populares señalaron que su concejal y diputado en Madrid, Juan Andrés Bayón, había presentado una pregunta sobre el nivel de ejecución detallado de los fondos europeos a 31 de diciembre de 2023 y que el propio Gobierno les contestó a finales del pasado mes de noviembre.