Paola María saca pecho sobre la gestión de los Edusi: “Executouse entre o 60 e o 70%”

El Concello de Vilagarcía cifra entre un 60 y un 70 % el nivel de ejecución de los fondos europeos Edusi. La concejala de Urbanismo, Paola María, compareció a petición del Partido Popular para dar cuenta detallada de unos fondos que han servido para financiar proyectos como la mejora del pabellón de Fontecarmoa, la humanización de la Praza da Independencia o la reforma de la Praza de Abastos de Vilaxoán entre otros. La edila socialista fue tajante. Aseguró que no se perdió ni un solo euro de los fondos que estaban destinados a proyectos que –por diversos motivos– se acabaron más allá de diciembre de 2023, plazo máximo fijado por Europa para la ejecución de los Edusi. En total, y así lo explicó la concejala, se habrían ejecutado 4.118.000 euros. Respecto a la cantidad –hasta los seis millones– que no se han llegado a ejecutar la concejala manifestó que “cando este goberno promove calquera proxecto faino coa intención de executalo”. De hecho incidió en que para llevar a cabo aquellas propuestas a las que no se pudo llegar con los Edusi “se buscarán as vías de financiamento a través de programas e subvencións de distintas administracións”. Aclaró además que “o goberno local avaliará os proxectos que quedaron pendentes e decidirá a conveniencia ou non de continuar con eles, sempre atendendo ao interese xeral e á oportunidade da súa execución”.



Paola María Mochales sacó pecho por haber conseguido estos fondos europeos para Vilagarcía a los que sumó además los tres millones de los Next Generation y otros de programas como el ReacPon de la Diputación. Defendió que el nivel de ejecución –el citado entre el 60 y el 70 %– “é similar ao de outras cidades e vials da mesma entidade” y que era, en todo caso, “moito maior que o nivel de execución da propia Xunta de Galicia”, alegando que esta última cuenta con más medios.



Las palabras de la concejala no convencieron en las filas de la oposición ni por parte del PP ni de Esquerda Unida. Los conservadores criticaron fuertemente la “falta de transparencia” del ejecutivo de Alberto Varela en esta materia. “Les hemos preguntado muchísimas veces, en distintos plenos, por la ejecución de estos fondos y siempre hemos visto oscurantismo. Está claro que hay cosas que nos ocultan”. De hecho la popular advirtió que “iremos a la Valedora do Pobo y el Consello de Contas para que nos den los datos como son”. Una premisa que también criticó Fajardo desde EU. “Na páxina web do Concello da Coruña hai un apartado no que se pode consultar o nivel de execución dos fondos e a que vai cada partida. Aquí hai unha web, na que non se ofrecen eses datos, e que por encima non funciona dende hai máis dun mes”. Puso el acento, de hecho, en los millones que quedan sin ejecutar.



María Mochales acusó al PP en su respuesta de “non interesarse polos fondos europeos porque de feito non chamaron nin unha sola vez á miña porta en todos estes anos para preguntar por iso. O único que lles interesa é facer ruído”.



Financiación cultural

El rendimiento de cuentas sobre los fondos europeos fue una de las pocas cuestiones que formó parte de la orden del día del Pleno del mes de septiembre. A mayores –y en el marco del debate de una moción del PSOE– una representante del colectivo feminista O Soño de Lilith, Alba Tomé, intervino para denunciar la pérdida de la ayuda que el gobierno anterior de la Diputación les daba cada año para financiar el Festivala. De 14.000 a 0 euros. “Parece que ao PP lle molesta o feminismo e que a cultura sea accesible para todas”, declaró. Insistió en que el Festivala es un evento “pioneiro non só en Galicia, senón en todo o Estado” y que “somos unha asociación e son os gobernos os que deben dar resposta á demanda cultural”. Todos los partidos de la izquierda, sin excepción, apoyaron la moción socialista en la que se instaba a Xunta y gobierno provincial a incrementar sus aportaciones a diferentes eventos culturales. No así el PP, que aseguró que “no es verdad” que desde las dos administraciones se hayan reducido las aportaciones en cultura para Vilagarcía. “Lo que sí los criterios tienen que ser iguales para todos”, recalcó Ana Granja.



PSOE, BNG y Esquerda Unida acusaron al PP de retirar el patrocinio al Festivala por “cuestións ideolóxicas” en beneficio de “concellos amigos”.