El gran reto para empresas y Gobierno: la salud mental de las personas trabajadoras

España lidera el consumo de benzodiacepinas del mundo, superando las 91 dosis diarias de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes por cada 1000 habitantes.



Diazepam y Lorazepam se usan para tratar casos leves de ansiedad, insomnio o trastornos emocionales. Un 10% de la población española entre 15 y 64 años consume ansiolíticos de forma regular. El consumo de drogas se ha disminuido, pero ha sido sustituido gradualmente por las benzodiacepinas.



Otro ranking donde España es líder es el de absentismo laboral por incapacidad temporal alcanzando récords en la última década. Por cada 1000 trabajadores se registraron más de 450 bajas laborales.



No sólo las bajas médicas derivadas de problemas de salud mental afectan a las empresas, la falta de compromiso en el trabajo, la disminución de la comunicación y la pérdida de la productividad tiene repercusiones negativas en las mismas.



El aumento de las bajas se ha incrementado tanto en las tramitadas por las mutuas, como por la Seguridad Social. El incremento se encuentra en las bajas por contingencias comunes, manteniendo los datos de bajas por accidente laboral o enfermedad profesional.



Las mutuas debido a este incremento están empezando a presionar a las empresas para cambiar la cobertura de contingencias comunes al sistema de Seguridad Social debido al aumento del coste, este movimiento ya es significativo del incremento del coste tanto para las mutuas como para las arcas públicas, esto ha llevado a la Seguridad social a la petición de datos a las empresas para mayor control. Las mutuas siguen presionando a Seguridad Social para que les otorgue la potestad de realizar altas médicas.



La problemática del incremento de las bajas laborales también supone una preocupación para las empresas por el elevado coste de las mismas. El hecho de que un trabajador tenga derecho a descansar cuando está enfermo no causa ningún tipo de disputa, pero debido a los problemas actuales del sistema público de salud donde las listas de espera y de atención se han extendido afectan directamente tanto a la curación del trabajador como al aumento de la duración de las bajas médicas por una atención sanitaría tardía con largas listas de espera, derivando en un mayor coste para las empresas. Muchos convenios recogen complementos para que el trabajador no vea mermado su salario durante el periodo de incapacidad y dicho coste recae directamente en la empresa.



El colapso del sistema nacional de salud afecta directamente al absentismo laboral. Galicia se encuentra entre las tres comunidades donde las listas de espera son más extensas y nos ha llevado a estar entre las comunidades con más absentismo laboral.



Dentro de las bajas laborales el incremento significativo se encuentra en enfermedades de naturaleza mental, siendo la depresión y la ansiedad la mayor causa. Las mutuas están incrementando la plantilla de especialistas para poder hacer el seguimiento y control de estás bajas. Los expertos señalan que se debe este incremento a la pandemia.



El sistema de seguridad social se ha actualizado el 1 de abril de 2023 en la gestión de las bajas médicas, ya no existe la obligación de entregar el parte de baja, alta o parte de confirmación a la empresa, pero dicho cambio no afecta a que persiste la obligación por parte del trabajador de comunicar a la empresa la baja. Ya hay sentencias donde se diferencia “justificar” la ausencia con el parte médico con “comunicar” la ausencia, la información de la situación a la empresa sigue siendo obligatoria y ya ha llegado a los tribunales debido a que muchos trabajadores optaron por contacto cero con la empresa desde la expedición de la baja médica.



El preaviso de la ausencia facilita a las empresas a la organización de turnos, siendo una actuación ante todo de buena fe, además, hay convenios colectivos donde se sanciona con falta leve el hecho de no comunicar a la empresa la ausencia.



Por tanto, los trabajadores tienen que comunicar la ausencia al trabajo y el INSS será el encargado de tramitar el parte de baja directamente con la empresa.



La Seguridad Social ha implementado recientemente la solicitud de datos a las empresas cuando remiten los datos de la baja médica, como son el puesto y funciones para poder llevar un mayor control de las incapacidades temporales. La responsable del INSS Mª del Carmen Armesto quiere con ello que el sistema nacional de seguridad social pueda llevar un mayor control de las patologías y establecer una relación más precisa entre su estado de salud y sus funciones laborales. Más de ocho millones de bajas por enfermedad el pasado año y un coste de 14.000 millones de euros han convertido la gestión de las bajas laborales en el segundo gasto más elevado de la Seguridad Social, es por ello que la Seguridad Social está implantando medios de control en las mismas.



Como reflexión ¿Existe en la actualidad un equilibrio entre la salud física y mental? el sistema nacional de salud se encuentra en su peor momento de atención y servicio cuando sin embargo empresas y trabajadores se enfrentan a la mayor carga fiscal. En artículos anteriores tratábamos la nula repercusión del aumento salario mínimo cuando no existe deflactación en el IRPF, la inflación y la carga impositiva ha llevado a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Medidas como subida de SMI o disminución de la jornada no tienen repercusión positiva en los trabajadores, que los jóvenes son cada vez más pobres, es una realidad. Desde luego existe una co-responsabilidad de los riesgos psicosociales a los que está expuesta una parte nada desdeñable de la población.



Quizás desde el gobierno, se tendrían que impulsar acciones que tuviesen repercusiones reales como son deflactar el IRPF, rebajar la inflación en alimentos y energía, el control de los precios de los alquileres y el parque inmobiliario disponible, que se ve afectado directamente por el aumento de alquiler turístico. Que los jóvenes no dispongan de poder adquisitivo nos va a abocar a una sociedad desigual, que no puede contribuir al crecimiento económico, sin acceso a vivienda, ni tener la opción a formar una familia que afecta directamente al planteamiento actual del sistema de pensiones. Una sociedad y Gobierno que contribuya al bienestar social, realmente está cuidando de los trabajadores, que a la vez, no se olviden… son consumidores.

*Asesora Laboral en

INTER Asesoría