El grupo de debate de las Filipenses se cuela de nuevo en la final del Parlamento Xove

El grupo de debate del colegio Sagrada Familia Filipenses de Vilagarcía volverá a estar en la final del concurso Parlamento Xove, que se celebrará previsiblemente en el mes de junio en el Parlamento de Galicia. Así pues Brais González Criollo, Lucas Rodrigo Oti, Marta Barcala Balsa y Rodrigo de Castro Salgado lograron la máxima puntuación en las fases de clasificación con el tema de “Os estados deben tomar medidas para limitar o desenvolvemento da intelixencia artificial?”.



Los vilagarcianos lograron encandilar con una excelente exposición en la que llevaban trabajando desde hacía semanas. “A satisfacción é moi grande, a verdade. Son rapaces que o 90 % do traballo o fan eles e que non lles tes que andar para nada encima. Estamos moi contentos”, explicó la profesora que los acompaña en el grupo de debate, María Nogueira.



Los jóvenes son los únicos de un centro de la zona de O Salnés que estarán en un escenario de debate que otros exalumnos del centro conocieron en finales anteriores. De hecho el colegio de las Filipenses ya resultó ganador en el concurso de debate en el año 2013, 2017, 2019, 2020 y 2021. Ahora llega por décimo año consecutivo a la final.

Marta Barcala, del equipo de debate del colegio vilagarciano, en una de sus intervenciones



No será hasta, aproximadamente, el mes de abril que los jóvenes conocerán el tema que tendrán que prepara para la final. “Unha vez que se saiba pois xa se poñerán a traballar na búsqueda da información, poñendo en conxunto as ideas e escribindo os discursos”, explica la profesora. María Nogueira destaca el hecho de que en todas las intervenciones su grupo consiguió puntuaciones muy buenas. “A verdade é que o fixeron de marabilla. É un grupo que xa tiñamos o ano pasado e que por diferentes cuestións non chegaran na pasada edición e que agora sí o conseguiron”, declara.



Tanto Brais González como Marta Barcala y Rodrigo de Castro cursan cuarto de la ESO en el colegio vilagarciano. Lucas Rodrigo Oti es el único del grupo de debate que todavía está en tercero de la ESO.