Heredeiros da Crus, Rodrigo Cuevas y Los Chikos del Maíz reinarán en Revenidas

Heredeiros da Crus celebrará su regreso más esperado tras su obligado parón hace unos meses en el festival Revenidas de Vilaxoán. Los de Ribeira son uno de los platos fuertes de la programación, que ha dado a conocer más nombres del cartel. De hecho además de los de Javi Maneiro también se subirán al escenario otros como Ana Tijoux, Desakato (en su último concierto antes de su disolución), Rodrigo Cuevas, Lamatumbá o Los Chikos del Maíz. Por su parte Dakidarría (que en Vilaxoán se sienten ya como en casa) ofrecerá un concierto especial con invitados para celebrar su vigésimo aniversario.

También tocarán en Revenidas O Rabelo, K1ZA, Arrythmia, Rebeliom do Inframundo o The Skarnivals. Todos ellos se suman a nombres ya anunciados como el de Zoo (en su único concierto en Galicia), el de la mítica banda Ska-P, Sara Hebe o As fillas de Cassandra, de las revelaciones más sorprendentes de los últimos años.

Los abonos para los cuatro días de festival están a la venta en la web www.revenidas.com a un precio de 57 euros más gastos de gestión.