Las hogueras de San Xoán regresan este año a los arenales de A Concha y A Compostela. Una tradición que tuvo que ponerse en suspenso en 2024 debido a las obras de regeneración de la playa para terminar con el molesto “cadillo”. Así pues el Concello abre el plazo para solicitar permiso para realizar estas hogueras tanto aquí como en otros puntos de la localidad. Las solicitudes pueden presentarse hasta el día 18 tanto de forma presencial en el Rexistro Xeral como por la sede electrónica. Hay dos documentos distintos, uno para la hostelería y otro para las personas particulares. Ambos manejan el mismo sistema de presentación y las mismas fechas.



Los fuegos podrán estar encendidos desde las ocho de la tarde hasta las cinco de la madrugada. Los locales de hostelería que deseen instalar en la vía pública un asador o similares también deben pedir autorización.

En el documento de solicitud debe constar una persona responsable de la hoguera, identificada con nombre, DNI, dirección y teléfono. El escrito se acompañará de una copia del DNI y únicamente se autorizará una hoguera por persona solicitante.



Las hogueras deben cumplir los siguientes requisitos: tener un perímetro de seguridad de seis metros de radio; no encenderla en caso de viento excesivo; evitar la acumulación de combustibles en los alrededores; no emplear materiales contaminantes; disponer de material de extinción y poner especial cuidado de no situarlas debajo de tendidos eléctricos o telefónicos, así como lejos de zonas de vegetación.



En caso de realizarse en un espacio público deberá protegerse el pavimento con placas de hierro, arena o similares para evitar el daño. El Concello hace un llamamiento al civismo y confía en que todos los espacios queden recogidos y limpios una vez terminen las celebraciones. Las autorizaciones se publicarán en la web municipal.