La huelga de la conserva por un “convenio digno” logra un seguimiento del noventa por ciento

El sector de la conserva se echó a la calle en Arousa y paralizó la producción en protesta por un “convenio digno”. La primera jornada de huelga, de las tres que hay convocadas, logró un sindicato del noventa por ciento y fue total en empresas grandes, como Bolton, en O Grove, y Cefrico, en Vilagarcía, donde los piquetes informativos no tuvieron trabajo que hacer porque nadie se presentó a trabajar.



Los tres sindicatos se mostraron satisfechos con el éxito de la huelga y llaman a la patronal a tener en cuenta el apoyo masivo de los trabajadores para retomar el diálogo, frustrado desde que Anfaco- Cecopesca abandonó la mesa de negociación.



Para Rosa Abuín, de la CIG, el éxito del paro debería servir de “aviso” para la patronal. “Tería que recular”, apunta la delegada nacionalista. “A xente está moi concienciada”, apuntó Miguel de María, de CCOO, que confía en un cambio de postura de Anfaco-Cecopesca para “limar asperezas”. “Se non, obviamente, o día tres iremos á folga”, advierte Abuín.



En Vilagarcía, la concentración fue en la Praza de Galicia, logrando una amplia respuesta. En O Barbanza, más de un millar de personas, según datos de la Guardia Civil, participaron en la protesta que tuvo lugar en la plaza delante del Concello, en Boiro.



La huelga también fue masiva en la zona norte de Arousa, del 90 por ciento, pese al no seguimiento en Frinsa, que representa al 30 por ciento de la conserva y donde el comité de empresa no la apoyó, siendo el único del sector que tomó esta decisión.



Durante la concentración de ayer, los representantes sindicales que intervinieron destacaron que se trataba de un “día histórico”, que esta movilización de protesta es el inicio y que no les van a parar, y subrayaron que estaban muy orgullosos de los trabajadores “que facedes que esta praza de Boiro estea chea ata a bandeira, e non fai falta que veñan a Panorama e a París de Noia. O orgullo galego está aquí”



Los sindicatos denuncian que con la propuesta de la patronal los trabajadores pierden poder adquisitivo, ya que los salarios suben muy por debajo del IPC. Asimismo, denuncian la brecha existente entre lo que cobra una trabajadora de fabricación, una categoría altamente feminizada, con respecto a trabajadores de otros departamentos con mayoría de hombres en sus plantillas. También reclaman medidas de conciliación. La patronal niega la brecha salarial y apela a los planes de igualdad.









Incidente en Frinsa





El único incidente de la jornada se produjo en Frinsa, donde los sindicatos denuncian que se vulneró “o dereito constitucional á folga”, en palabras de Rosa Abuín. Aseguran que hubo amenazas a los trabajadores para que no secundaran el paro. Durante la concentración en Boiro, hubo referencias a esta empresa, a la que calificaron de “conserveira da vergoña” y advirtieron que “o medo non paga hipotecas nin a compra diaria”. Abuín anunció que la CIG estudia denunciar a Frinsa.