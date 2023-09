El ilustrador argentino Flavio Greco firma el cartel del Curtas 2023

El ilustrador argentino Flavio Greco es el encargado este año de ilustrar el cartel promocional del Curtas. Festival do Imaxinario, que se celebra en Vilagarcía entre los días 27 de octubre y 5 de noviembre. Sobre su creación el artista señaló que “Curtas, Festival do Imaxinario é un lugar de encontro e celebración. Estemos vivos, mortos, o nunca pertencéraos a este mundo, brindaremos cada ano polo cinema fantástico, nas rúas de Vilagarcía de Arousa. Os espíritos e pantasmas do cinema sábeno, e nesta edición xuntáronse a celebrar. Vivos ou mortos, festexemos!. En esta edición la cita audiovisual y cinematográfica estará dedicada al mundo de Indiana Jones. También habrá un apartado importante para el mundo de los fantasmas.