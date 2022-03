Un informe de la Xunta insta a modificar la ampliación del parque eólico de Xiabre

Un informe del Instituto de Estudos do Territorio recoge la necesidad de modificar la ampliación del parque eólico de Xiabre y da la razón al Concello de Vilagarcía al señalar que el proyecto afectaría al mirador sobre el Ulla y la Ría de Arousa.





“No informe conclúese que deben estudarse outras alternativas de deseño do parque, co fin de evitar os importantes impactos paisaxísticos e panorámicos que produciría o deseño actual”, señalan fuentes municipales.





En concreto, el Instituto de Estudos do Territorio señala que deben analizarse otras localizaciones de los aerogeneradores, con un impacto visual menor, y que incluso se debería estudiar la posibilidad de eliminar alguno de los proyectados y repotenciar alguno de los que ya existen en la actualidad.





El proyecto presentado por Engasa Xiabre SL pretende instalar cinco nuevas torres de más de 80 metros de altura, cuatro de ellas en Vilagarcía. La número 2 “situada a apenas 370 metros do miradoiro proxectado, sería un claro estorbo sobre a vista da ría, pero é que a número 3 estaría a tan só 70 metros do miradoiro, co que é doado facese unha idea do impacto. O aeroxerador número 4 estaría a outros 400 metros”, señalan fuentes municipales.





Rutas de senderismo

El gobierno local muestra su satisfacción de que el Instituto de Estudos do Territorio "coincida en que é necesario buscar unha alternativa" y confía en que "sexa finalmente a propia Xunta" y, en concreto, la Consellería de Economía e Industria, "quen obrigue a replantexar ese proxecto" beneficiando así la construcción del mirador que, recuerdan desde Ravella, patrocina la propia administración autonómica.





La intención del Concello, precisamente, es la de iniciar la próxima semana las obras, con la roza de la zona, la preparación del camino y todos los trabajos previos. Aunque la empresa tiene de plazo hasta septiembre, desde Ravella confían en que el mirador esté listo a finales de junio, para que pueda convertirse en un reclamo turístico durante el verano. Estará hecho en acero galvanizado y tendrá una forma circular alrededor de la "Cruz do Xiabre".





Ravella señala que "o impacto sobre a paisaxe será mínimo posto que as propias rochas existentes no lugar servirán de soporte, sen ter que facer cimentacións", La inversión es de 51.000 euros y su puesta en marcha se complementará con la renovación de las rutas de senderismo por el monte Xiabre, según inciden desde el Concello.





El proyecto y la obra de ampliación de estas rutas se adjudicará a lo largo de los próximos quince días, según señalan desde Ravella. El mirador de Xiabre se integrará en la ruta 3.