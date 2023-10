El inicio del libre marisqueo augura una campaña “nefasta” por la falta de bivalvo

El arranque de la campaña del libre marisqueo ha sido de las peores de los últimos años. Así lo evidencian los representantes del sector en Arousa que hablan de un primer día “nefasto, desesperante” y con muy poco margen para el optimismo. La primera jornada amaneció con muy pocos barcos en la zona de O Bohído, pese a que los rañeiros no han tenido la oportunidad de acudir a Os Lombos, al decidirse que estos permanecerán cerrados hasta nuevo aviso por falta de marisco de tamaño reglamentario.



Según los datos facilitados por la Consellería do Mar un total de 172 embarcaciones formalizaron la solicitud para acudir a O Bohído. La realidad es que apenas llegaban a 70. “Moi mal, non hai produto e moitos dos barcos non fixeron os topes”, explicaba el patrón de Rianxo, Miguel Iglesias. Una sensación que también se comparte en la Cofradía de Vilanova. El patrón, Rosalino Díaz, indicó que por la lonja de la localidad pasaron 137 kilos de marisco en la tarde de ayer. “Eu recordo anos nos que isto o primeiro día estaba repleto. Este ano moi pouco”, indica.



En Cambados el vicepatrón, Rubén González, explica que en las denominadas “Outras zonas” conseguir los cupos llevó muchas más horas que lo que era habitual hace años. Él sí reconoce que los precios fueron mejores de lo esperado inicialmente. Al contrario que en la lonja de Rianxo en donde la babosa apenas alcanzó los 25 euros. “Moi baixo, estábase vendendo en agosto a 28 e 30 euros”, reconoce el patrón mayor.

En Cabío la Consellería do Mar apunta que solicitaron 57 embarcaciones y en las “outras zonas” un total de 144.



Lo que está claro es que la sensación generalizada es que la campaña no se va a extender los meses que debería durar. “Dudo moito que aguantemos ata decembro”, apuntan desde Cambados. Desde Rianxo añaden que “nin de broma, non hai marisco”. Además la esperanza de que en Os Lombos hay reclutamiento de berberecho parece que solo existe en la Consellería do Mar. “Pasou outros anos e finalmente non dou a talla”, ratifican los rañeiros. Auguran meses negros y aseguran que “hai xente que xa está buscando traballo en terra e é normal, porque isto vai de mal en peor”, incide Miguel Iglesias.



El rianxeiro era uno de los partidarios de abrir Os Lombos y de invertir en “abrir canales, buscar métodos para loitar contra depredadores como as ouxas e labrar” entre otras acciones. También entiende que debe ser la Consellería do Mar la que asuma la gestión de los bancos de libre marisqueo con la ayuda y colaboración de las cofradías. Algo, que de momento, está por decidir después de que Rañeiros haya comunicado su disolución.