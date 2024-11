Irregular adhesión al Black Friday en el comercio local de Vilagarcía: “Es inasumible ofrecer tantas ofertas”

El pequeño comercio de Vilagarcía se ha unido de forma desigual a la campaña de descuentos del Black Friday. Así pues no solo las grandes cadenas –que fueron las primeras a unirse a esta moda americana– pondrán hoy ofertas anunciando descuentos de hasta un 50% en algunos productos, sino que lo harán también pequeños comercios. Algunos, de hecho, ya empezaron con estas ofertas hace unos días. Desde la asociación de comerciantes Zona Aberta señalan que sus socios tienen “libertad” para elegir si sumarse a la campaña o no. Eso sí, apuntan que están en contra de este tipo de campañas porque entienden que para un negocio más pequeño “es inasumible ofrecer tantos descuentos a lo largo de todo el año”. De hecho recuerdan que las rebajas oficiales están a la vuelta de la esquina. Sobre este punto creen que debería haber una modificación de la ley, dado que los períodos oficiales de rebajas no se corresponden con la actual climatología. “Por ejemplo las del verano empiezan en julio y muchas veces aquí en junio ya es totalmente verano”, explican.



La asociación de comerciantes cree que las ofertas del Black Friday que ofrecen las grandes cadenas son “un engaño” dado que “suben los precios para después bajarlos. Los descuentos no son reales”.

El colectivo defiende que haya comercios asociados que opten por unirse al Black Friday. “Muchas veces vienen presionados por las propias marcas que les venden. Si estas en sus páginas web hacen rebajas del Black Friday ellos también se ven obligados a poner descuentos en sus tiendas”. Muchos también deciden adherirse a esta campaña en función de cómo vayan las ventas de temporada.



Lo que sí es cierto es que muchos clientes aprovechan los descuentos que se realizan en esta época en los comercios de diferentes sectores para adelantarse a las compras de Reyes y Navidad. De hecho los que se unen al Black Friday lo hacen ya con el compromiso de que las devoluciones pueden hacerse después de las fiestas navideñas.



Eso sí, hay otros comercios que optan por mantener sus precios porque aseguran que los márgenes de beneficio son muy pequeños y que unirse a esta campaña –que cada vez dura más días– les implicaría perder dinero. Desde Zona Aberta piden un mayor control de los fraudes que “sí, existen”.