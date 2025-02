Javier Santiago será el nuevo jefe de la Policía Nacional en Vilagarcía

La Comisaría de Vilagarcía ya tiene nuevo jefe. Se trata de Javier Santiago Laguillo, que hasta ahora lideraba el área de Seguridad Ciudadana en la Comisaría de Pontevedra. Ya lleva unos días en las instalaciones de A Marina, aunque por el momento no se ha procedido a la comunicación del nombramiento oficial.

La marcha de Luis Hombreiro, en septiembre tras su ascenso a comisario, dejó la Policía Nacional de Vilagarcía en manos de Elena Martín, aunque era un nombramiento temporal, hasta la cobertura definitiva de la plaza.



Ahora será Javier Santiago el encargado de tomar las riendas de una Comisaría que afronta algo más de 1.700 delitos al año, según el último balance de criminalidad del Ministerio de Interior para el año 2024.

Santiago Laguillo coge el relevo de Luis Hombreiro, que llegó a Vilagarcía en septiembre de 2021 y, pese a que estuvo tres años escasos en la localidad, dejó una importante huella. Desde el primer momento detectó que uno de los principales problemas sería el del tráfico medio y pequeño de estupefacientes, un “menudeo” que campaba a sus anchas, incluso en zonas próximas a las instalaciones de A Marina, y al que atajó con registros y operativos destinados a reducirlo en los locales de ocio.



De hecho, uno de sus mayores éxitos fue el aumento de actas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, que prácticamente se duplicaron durante estos tres años. Ahora, Hombreiro se encuentra en la Comisaría de Vigo, como Jefe de Coordinación Operativa Local.

Con el ojo en la red

Javier Santiago se incorpora, en cualquier caso, con una trayectoria amplia y en una Comisaría, la de Pontevedra, con una criminalidad similar a la que existe en la ciudad, donde los problemas vinculados al menudeo, que asimismo impulsan otras delincuencias, no le resultarán ajenos.

Otro de los retos a los que se enfrentará como jefe de la Policía Nacional será también común a cualquier otro punto no solo de la geografía española, sino mundial. Y es que la ciberdelincuencia se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza de los agentes, con las estafas por internet como principal problema en la red. Durante muchos años, estos delitos ni siquiera aparecían reflejados en los informes cuatrimestrales del Ministerio de Interior. No fue hasta 2019 cuando se empiezan a tener los primeros datos. Durante los últimos tiempos, la Comisaría de Vilagarcía también se enfocó en buscar atajo a estos criminales, que pueden estar actuando desde cualquier punto del mundo, pero cuya acción computa en el lugar de la víctima, es decir, normalmente del estafado. Fue 2022, con 378 ciber delitos, el año más preocupante en este sentido. Desde entonces, se consiguió al menos que no subiera, hasta llegar a los 230 de 2023 o los 310 de 2024. En este caso, la Policía Nacional apuesta por la prevención, con charlas abiertas a ciudadanos y colectivos.